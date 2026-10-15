האוטובוסים מסין התקלקלו - והנוסעים משלמים את המחיר

אחרי תקופה ארוכה של ביטולי נסיעות, איחורים ותלונות חוזרות מצד נוסעים, מסתמן מהפך בתחבורה הציבורית באריאל ובשומרון: לערוץ 7 נודע כי חברת דן צפויה לרכוש את חברת תנופה, המפעילה כיום את קווי התחבורה הציבורית באזור.

על פי גורמים המעורים בפרטים, המהלך המסתמן מגיע לאחר מאבק ממושך שניהל ראש עיריית אריאל, יאיר שטבון, יחד עם שישה ראשי רשויות נוספים מול משרד התחבורה, בדרישה לשינוי יסודי בשירות הניתן לתושבים.

עבור אלפי תושבים הנעזרים בתחבורה הציבורית מדי יום כדי להגיע לעבודה, ללימודים וליעדים נוספים, מדובר בבשורה שעשויה לשנות את שגרת החיים. במשך תקופה ארוכה מתמודדים הנוסעים באזור עם ביטולי קווים, שיבושים תכופים ואוטובוסים שאינם מגיעים במועד, מצב שפוגע ביכולתם להסתמך על התחבורה הציבורית.

כעת, עם האפשרות להעברת הבעלות על תנופה לידי דן, מתעוררת תקווה לשינוי משמעותי ברמת השירות.

חברת דן, חברת התחבורה הציבורית השנייה בגודלה בישראל, מחזיקה בצי של כ-3,000 אוטובוסים, מהם כ-1,000 אוטובוסים חשמליים. כניסתה הצפויה לפעילות באזור עשויה להביא עמה יכולות תפעוליות שיאפשרו לצמצם את השיבושים, לשפר את סדירות הנסיעות ולשדרג את מערך האוטובוסים.

עם זאת, בשלב זה מדובר במהלך שטרם הושלם, והשאלה המרכזית מבחינת התושבים תהיה אם חילופי הבעלות אכן יתורגמו לשיפור מורגש בשירות.

מאחורי ההתפתחות עומד מאבק שנמשך לאורך השנה האחרונה. ראש עיריית אריאל יאיר שטבון פעל מול משרד התחבורה בדרישה להתמודד עם הליקויים המתמשכים בשירותי חברת תנופה, אך המאבק לא נותר בגבולות העיר אריאל.

אל שטבון הצטרפו ראש עיריית בית שמש שמואל גרינברג, ראש מועצת אלפי מנשה שי רוזנצווייג, ראש מועצת קרני שומרון יהונתן קוזניץ, ראש מועצת קריית יערים שי רביץ, ראש מועצת עמנואל אליהו גפני וראש מועצת קדומים עוזאל ותיק.

שיתוף הפעולה בין ראשי הרשויות נועד להציב בפני משרד התחבורה דרישה משותפת לשינוי מערכתי, מתוך הבנה שהקשיים בתחבורה הציבורית אינם מוגבלים ליישוב אחד, אלא משפיעים על שגרת חייהם של תושבים ברשויות שונות.

מבחינת ראשי הרשויות, הדרישה לא התמקדה רק בטיפול נקודתי בנסיעות שבוטלו או בקווים שהתעכבו, אלא ביצירת שירות תחבורה ציבורית אמין וסדיר, שעליו יוכלו התושבים להסתמך לאורך זמן.

ראש עיריית אריאל, יאיר שטבון, התייחס למהלך המסתמן והבהיר כי מבחינתו, החלפת הבעלות אינה המטרה הסופית אלא אמצעי להבאת שינוי בשטח.

"במשך שנים תושבי אריאל סובלים משירותי תחבורה ציבורית לא ראויים. איחורים, ביטולי נסיעות ואוטובוסים שלא מגיעים הפכו למציאות יומיומית שפוגעת באיכות החיים של אלפי תושבינו", אמר שטבון.

"לא הסכמנו להשלים עם המצב הזה וניהלנו מאבק ממושך, יחד עם ראשי רשויות נוספים בשומרון, בדרישה לשינוי יסודי".

שטבון עצמו מדגיש כי לא יסתפק בהודעה על מכירת החברה, וכי המאבק יימשך עד שהתושבים יחושו בתוצאות.

"מכירתה של חברת תנופה היא בשורה חשובה עבור תושבי האזור, אבל מבחינתנו זו רק ההתחלה", אמר ראש העיר.

"תושבי אריאל והשומרון אינם אזרחים סוג ב', ומגיע להם שירות תחבורה ציבורית אמין, סדיר ואיכותי בדיוק כמו בכל מקום אחר בארץ. אנחנו מצפים שהחברה החדשה תביא איתה שינוי אמיתי, כזה שהתושבים ירגישו מדי יום בתחנות ובאוטובוסים. נמשיך לעמוד על המשמר עד שנראה את השינוי הזה בשטח".