הרב שמואל אליהו יוצא בקריאה צילום: ללא

הרב שמואל אליהו, רבה של העיר צפת, נשא דברים נחרצים על חשיבות ההשתתפות בבחירות וקרא לכל אזרח לממש את זכות ההצבעה ולדאוג שגם חבריו ומכריו יגיעו לקלפי.

בדבריו התייחס הרב לשיעורי ההשתתפות בבחירות והביע תמיהה על כך שחלק ניכר מהציבור אינו מגיע להצביע. "רק שבעים אחוז מהציבור הולך להצביע. עוד שלושים אחוז, זה מיליונים, מיליונים יושבים בבית", אמר הרב.

הרב הדגיש כי להחלטה אם להצביע יש משמעות רחבה: "חיים תלויים בזה, איך אתה יושב בבית? תורת ישראל תלויה בזה, איך אתה יושב בבית? צניעות של בני ישראל ובנות ישראל תלויה בזה, איך אתה יושב בבית? יישוב ארץ ישראל תלוי בזה, איך אתה יושב בבית? מינוי שופטים תלוי בזה, איך אתה יושב בבית?"

בהמשך קרא הרב לציבור שלא להסתפק בהצבעה האישית, אלא לפעול כדי שגם אחרים יממשו את זכותם. "תרים טלפון לכל החברים שלך: הלכת כבר להצביע? לא אגיד לך מה להצביע. הלכת? לך תצביע, לך תצביע, לך תצביע. תצביע למען השם יתברך", אמר.

הרב הוסיף כי גם לאחר שאדם הצביע, עליו לבדוק אם יש בסביבתו מי שעדיין לא הגיע לקלפי, ואף לסייע לו להגיע ולהצביע. את דבריו חתם בקביעה: "כי בסופו של דבר בזה תלויה הצלחתו של עם ישראל".