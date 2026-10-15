סיפורים על מרן פאר הדור מפי הרב שי יעקובוביץ שליטא

הרב שי יעקובוביץ', רב היישוב נווה צוף, סיפר על דמותו המיוחדת של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל. לדבריו, "לא תמיד אתה חייב להסכים איתו, אבל אתה לא יכול שלא להתפעל. היה באמת משהו יחיד ומיוחד".

הרב סיפר על תלמיד חכם, שכיום מכהן כדיין בירושלים, שהיה חברותא של הרב עובדיה. כאשר התלבט אם לצאת לדיינות, שאל בעצתו של הרב עובדיה, וזה השיב לו בסיפור מימי צעירותו. כאשר שאל את החזון איש אם להתמנות לדיין, השיב לו החזון איש שאם הוא זקוק לכך לפרנסתו, שילך, אך אם פרנסתו מצויה, מוטב שיישאר ללמוד תורה. למחרת פנה הרב עובדיה לרבו, רבי עזרא עטיה, שסבר אחרת: "עם כל הכבוד לחזון איש, שאולי מכיר אותך, אני מכיר אותך. אתה צריך להיות דיין בשביל עם ישראל, גם אם אינך זקוק לפרנסה".

עוד סיפר הרב יעקובוביץ על רגישותו המופלאה של הרב עובדיה לצערם של אחרים. באחד משיעוריו סיפר הרב עובדיה על ברית מילה שבה שימש סנדק. בסיום הסעודה קם אבי התינוק וסיפר לנוכחים כי במשך שלוש עשרה שנה לא זכו הוא ואשתו לילדים, עד שבאו אל הרב עובדיה, ביקשו את ברכתו ונפקדו. כשסיפר הרב עובדיה את המעשה, לא תלה את הישועה בכוח ברכתו, אלא אמר בפשטות: "אני אגיד לכם דבר אחד. כשהוא בא אליי וסיפר לי שאין להם ילדים כבר שלוש עשרה שנה, בכיתי איתו ביחד. פשוט בכינו ביחד, ולדמעות יש כוח".

בסרטון נוסף שראה הרב יעקובוביץ, הגיע ילד לפני בר המצווה לקבל את ברכתו של הרב עובדיה. הרב קיבלו בחיבה, טפח עליו בחום והצביע על הספרים הרבים שסביבו: "אתה רואה את כל הספרים פה? אתה תלמד את הכול!" אחר כך החל לתאר לילד כיצד יגדל להיות תלמיד חכם ורב בישראל, עד שאנשים יקומו לכבודו, ואפילו כשאביו ייכנס לבית הכנסת יקומו לכבודו ויאמרו: "זה אבא של הרב שלנו!" ושוב ושוב חזר באוזני הילד בהתלהבות: "אתה צריך לשבת וללמוד, ללמוד, ללמוד, ללמוד!". כך ידע הרב עובדיה להחדיר בילד צעיר אהבת תורה ושאיפות גדולות.

מעשה נוסף סיפר הרב יעקובוביץ על ברית מילה שבה שימש הרב עובדיה סנדק. כשהגיע זמן קריאת השם, אמר האב את השם שבחר לבנו, אך הרב עובדיה לא חזר אחריו. הוא פנה לאב ושאל: "אין לך שם יותר טוב? מה, זה השמות שיש?" ואז אמר לו: "הילד הזה יהיה גדול בישראל, הוא יחבר ספר שיקראו לו 'וידבר משה'. תקראו לו משה!".

האב נענה לדברי הרב, ובו במקום שינה את שם בנו למשה. הרב יעקוביץ הוסיף כי המוהל סיפר שעקב אחר הילד במשך השנים, ואכן גדל להיות תלמיד חכם גדול.