מו"ר רה"י הרב יעקב שפירא | בהספד על רבה של אילת - הרב משה הדאיה זצ"ל | ד' חשון תשפ"ז

ראש ישיבת מרכז הרב, הרב יעקב שפירא , ספד לרבה של אילת, הרב משה הדאיה ז"ל, וסיפר על מסירות נפשו במשך שבעים שנות רבנות ועל המשאלה שזכה להגשים שעות ספורות לפני פטירתו.

"הרוצה להחכים ידרים, ואחד מחכמי הדרום הוא הגאון הרב משה הדאיה זכר צדיק לברכה", פתח ראש הישיבה את הספדו. "הוא נשלח על ידי הרב הרצוג ועוד רבנים לעיר אילת, לא כפי שהיא נראית היום, אלא בכמה גלגולים קודמים, כפי שהייתה לפני קרוב לשבעים שנה. ימי שנותינו בהם שבעים שנה, שבעים שנה של רבנות מיום ליום, לא כל אדם זוכה. הרב הדאיה זצ"ל שהסתלק מאיתנו זכה לכך, לראות ברכה במעשה ידיו".

ראש הישיבה סיפר על משאלתו האחרונה של הרב: "הוא סיפר לבנו בשבוע האחרון על חייו שיש שני דברים שהוא רצה לסיים ולא הספיק. אחד מהם זה לסיים את כל התורה כולה, ושנית לסיים לראות את המקווה שהוא בנה בשביל אותן אלה שלא יכולות להגיע בדרך הישר, אלא רק דרך קביים וגלגלים וכדומה".

עוד הוסיף: "המבנה נגמר, רק הוא לא זכה לראות את זה בשלמותו בגלל שעדיין לא ירד גשם, והאוצר היה ריק ממים. אבל הוא זכה בשבת האחרונה, כמה שעות לפני שנפטר, שנפתחו ארובות השמיים באילת, והאוצרות של המקווה התמלאו מים. ואז הוא קרא לאשתו ואמר: עכשיו הגיע הזמן שאנחנו נגיד מזמור לתודה לקדוש ברוך הוא על הגשם שירד. זה היה ביום האחרון לחייו

הגמרא אומרת שמשה רבינו ושמואל הנביא ביקשו שלא יתבטלו מעשי ידיהם בחייהם, וזה זכה הרב משה הדאיה. כל מה שהוא יגע וכל מה שהוא עשה במסירות נפש באילת, ולחנך שם את הבנים שלו ודורות של יראי ה', עובדי ה', ולהשפיע על כל העיר. זכה באמת הרב הדאיה למה שלא הרבה אנשים אחרים זוכים, שראה עולמו בחייו, בפרט שבנו הרב יאיר ממשיך את מקומו".

בהמשך סיפר כי לאחר שנים רבות ברבנות אילת שקל הרב להתמודד על רבנות בעיר אחרת, אך "אמר לו אחד מגדולי הדור: כדאי לך להישאר באילת, ואני אומר לך שאם תישאר באילת אתה תזכה לאריכות ימים. וכך היה".

את דבריו חתם ראש הישיבה בקריאה להמשיך בדרכו של הרב: "שנזכה כולנו יחד עם כל רבני ישראל ללכת בדרכיו, לקרב את כולם בכל דרך, בלי להתייאש מאף אחד, לקרב את ישראל".