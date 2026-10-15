שיעור חיזוק בישיבת אורט מעלות

הרב אלעד ברוך, ראש הישיבה התיכונית במעלות, נשא דברים מרגשים בפני תלמידיו בעקבות האסון הכבד שפקד את הישיבה.

בדבריו סיפר הרב ברוך על ביקור שערך בבית החולים זיו בצפת, שם פגש את אחד התלמידים שניצלו מהאסון. "הוא ביקש להניח תפילין", סיפר הרב. "הביאו לי תפילין. אתם יודעים, הוא בכה בהנחת התפילין. הוא אמר לי: 'אני צריך לברך שהחיינו'. אבא שלו בכה, ואני בכיתי".

הרב ברוך סיפר כי שאל את התלמיד מדוע ביקש לברך שהחיינו, והוא השיב: "קיבלתי את החיים שלי במתנה".

בהמשך תיאר הרב את הערבות ההדדית שגילו התלמידים ברגעי האסון. "כולם התנהלו שם באחדות כל כך גדולה. כל כך חיבקו אחד את השני ועזרו", סיפר.

לדבריו, התלמידים אף נאבקו לשמור על ערנותו של אחד המורים וקראו לעברו: "אל תירדם!". הרב ברוך פנה לתלמידים ואמר כי התנהגותם בשעת האסון היא ביטוי לגבורה יוצאת דופן.