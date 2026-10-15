למי מצביע ספרדי אמיתי? - הרב חנן שוקרון

האם מוצאו העדתי של אדם צריך לקבוע למי יצביע בבחירות? האם ספרדי חייב להצביע למפלגה ספרדית, ואשכנזי למפלגה אשכנזית?

בשיעור מרתק ומעורר מחשבה, הרב חנן שוקרון, רב קהילה בפתח תקווה, מבקש לערער על אחת התפיסות המושרשות בחברה הישראלית: הזיהוי האוטומטי בין מוצא עדתי, זהות דתית והשתייכות פוליטית.

הרב מסביר כיצד הגלות יצרה מסורות ומנהגים שונים בעם ישראל, וכיצד עם העלייה לארץ הפכה העדתיות למרכיב מרכזי בזהות החברתית והפוליטית. אלא שלדבריו, השיבה לארץ ישראל מזמינה אותנו לבנות זהות יהודית משותפת, שאינה תלויה בארץ מוצאם של הורינו וסבינו.

במהלך השיעור מתייחס הרב למשנתם של הרב עובדיה יוסף, הרב גורן, הרב עוזיאל והרב קוק, ולשאיפתם לאחדות ישראל, תוך שמירה על הגיוון והייחודיות בעבודת ה'.

הרב אף בוחן את החלוקה ל"ישראל הראשונה" ו"ישראל השנייה", ושואל האם היא באמת משקפת את מורכבות החברה הישראלית.

המסר המרכזי: נציג ציבור צריך להיבחר על פי ערכיו, השקפת עולמו ומעשיו, ולא על פי שם משפחתו או מוצאו העדתי.