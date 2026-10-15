נתן אשל, ממקורביו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, טוען כי יריביו הפוליטיים של נתניהו מתכננים מהלך שיאפשר להם להביא לסיום כהונתו גם ללא הקמת ממשלה חלופית.

לדבריו, אביגדור ליברמן אינו זקוק לקואליציה כדי להפיל את נתניהו, ולכן הוא ממשיך להצהיר שלא יקים ממשלה עם גוש נתניהו.

לפי התרחיש שמציג אשל, אם לאחר הבחירות גוש נתניהו לא ישיג 61 מנדטים, יוכלו מתנגדיו לפעול באמצעות הכנסת כדי לקדם מהלך להדחתו. לטענתו, הם יכנסו את הכנסת, יבחרו יושב ראש כנסת חדש ויקימו ועדת כנסת חדשה, שבאמצעותן יפעלו להעברת חוק האוסר על נאשם בפלילים לכהן כראש ממשלה.

אשל טוען כי מהלך כזה יהיה בניגוד להחלטת 11 שופטי בג"ץ, ומייחס את התוכנית לבל"ד, אחמד טיבי, מנסור עבאס, אביגדור ליברמן, נפתלי בנט וגדי איזנקוט.

לדבריו, המפלגות והאישים הללו אינם צריכים להקים ממשלה משותפת כדי לממש את המהלך. אשל טוען כי די בכך שישיגו יחד לפחות 48 מנדטים, ומזהיר כי התוצאה תהיה מה שהוא מגדיר "שלטון שמאל ערבי".