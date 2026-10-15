כמעט חמישה עשורים אחרי שהופיע לראשונה ב"זהו זה", שלמה בראבא נפרד מתוכנית הבידור שהפכה לאחד מסימני ההיכר של הקריירה שלו. השחקן והקומיקאי הוותיק לא ישתתף בעונה החדשה של התוכנית בכאן 11, ובכך יסתיים פרק נוסף בשותפות ארוכת השנים שלו עם חברי ההרכב.

בתאגיד השידור הציבורי אישרו היום (חמישי) את עזיבתו של בראבא, אך הבהירו כי מבחינתם הדלת לשיתופי פעולה נוספים עמו נותרת פתוחה.

"כולנו אוהבים ומפרגנים מאוד לבראבא, ומאחלים לו בהצלחה רבה בפרויקטים שלפניו. נפרדנו ממנו בצער לאחר שנים ארוכות של עבודה משותפת, ובטוחים שעוד ניפגש בהפקות נוספות בעתיד", נמסר מכאן.

הפרידה מגיעה לאחר שש שנים שבהן שב בראבא להיות חלק מהחמישייה המוכרת, לצד מוני מושונוב, גידי גוב, דבל'ה גליקמן ואבי קושניר. החמישה התאחדו מחדש בשנת 2020, בעיצומה של מגפת הקורונה, והחזירו למסך את התוכנית שהייתה חלק בלתי נפרד מהטלוויזיה הישראלית במשך שנים.

אלא שעבור בראבא, הסיפור עם "זהו זה" התחיל הרבה קודם לכן. ביולי 1978, כאשר הטלוויזיה החינוכית העלתה לשידור מגזין בידור חדש לנוער, היה בראבא אחד משלושת המגישים שנבחרו להוביל אותו, יחד עם מוני מושונוב ודליק ווליניץ.

במהלך השנים הפך בראבא לאחד השמות המזוהים ביותר עם התוכנית. בין הדמויות שגילם בלט במיוחד יאצק, שהפך לאחת הדמויות הזכורות בתולדות "זהו זה" ולחלק מהמורשת הקומית שלה.

הקשר הארוך הזה קיבל תפנית מפתיעה במרץ 2020. כ-22 שנים לאחר שהתוכנית ירדה מהמסך, החליטו חברי ההרכב לשוב ולהופיע יחד. ב-26 במרץ עלתה לשידור בכאן 11 הגרסה המחודשת של "זהו זה", שהחזירה את בראבא וחבריו אל הצופים.

החזרה לא הסתכמה במפגש חד-פעמי. התוכנית המשיכה לעונות נוספות, והחמישייה שילבה בין מערכונים קומיים לביצועים מחודשים של שירים ישראליים מוכרים. החלק המוזיקלי הפך לאחד המאפיינים הבולטים של הגרסה החדשה, ובקיץ 2023 אף יצאו חברי ההרכב במופע בימתי שהתבסס על השירים והמערכונים מהתוכנית.

כעת, עם ההיערכות לעונה הבאה, צפוי ההרכב להמשיך ללא אחד מחבריו הוותיקים. בתאגיד השידור לא הציגו מחליף קבוע לבראבא, אך ציינו כי בכוונתם להמשיך במתכונת של שילוב שחקנים נוספים, כפי שנעשה גם בעונה הקודמת.

"כמו בעונה הקודמת של זהו זה, גם בעונה הזאת, נמשיך לרענן את התוכנית עם שחקנים מוכשרים נוספים, וכולנו מלאי אנרגיה לקראת העונה החדשה", מסרו בתאגיד.

בכך מסתיים, לפחות לעת עתה, הקשר הטלוויזיוני שהחל עם בראבא כמגיש צעיר בטלוויזיה החינוכית ונמשך עד לגרסה המחודשת של התוכנית בכאן 11. בתאגיד השידור בחרו להשאיר את הפרידה ברוח טובה, עם תקווה שהדרכים עוד יצטלבו: "אוהבים מאוד את בראבא ומאחלים לו בהצלחה מכל הלב".