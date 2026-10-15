בודקי המכס בשדה התעופה קלן-בון בגרמניה, לא ישכחו את בדיקת המכס השגרתית שערכו לנוסע שנחת בטיסה ממקסיקו.

לאחר שעודד את חשדם "לאחר שנראה באופן ברור כלחוץ ומתוח במיוחד", בודקי המכס חשדו כי האיש מנסה להבריח סמים או חומרים אסורים אחרים. הם עצרו אותו לבדיקה שגרתית במהלכה התגלה כי הוא חיובי לקוקאין. אך ההפתעה אמיתית חיכתה להם במזוודה של האיש. כאשר ביקשו ממנו לפתוח את המזוודה, הם נותרו המומים.

במזוודה של התייר המקסיקני התגלו 90 נחשים ולטאות ארסיים ומסוכנים במיוחד. את הזוחלים ארסיים הסתיר התייר בתוך בקבוקי שמפו וקוסמטיקה, מכלים מפלסטיק, גרביים ובגדים מגולגלים ועוד. האיש זוהה ככבאי מקסיקני בן 45, שטען כי הביא את הזוחלים הארסיים כ"טובה עבור חבר מברזיל", לטענתו.

דובר רשות המכס בשדה התעופה בקלן, ינס אהלנד, אמר כי "עמיתיי בנמל התעופה רגילים לדברים רבים בכל הנוגע למזכרות במזוודות, אך מעולם לא נתקלנו במקרה של 37 נחשים ארסיים חיים ועוד 55 לטאות שהגיעו ממקסיקו. חלק מהחיות הוחזקו בתנאים לא אנושיים, ואחרות מתו במהלך המסע ממקסיקו סיטי, דרך איסטנבול.

בשנה שעברה ביצענו ברחבי המדינה למעלה מ-1,300 תפיסות, שכללו יותר מ-56,600 בעלי חיים וצמחים מוגנים, או מוצרים שהופקו מהם", ציין דובר המכס. התייר המקסיקני, ששמו לא פורסם, הוטס חזרה לאיסטנבול וכניסתו לגרמניה כמובן נאסרה.