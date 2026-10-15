איליה צ'צ'ולין, בן 49 מבאר שבע, ויקיר קוסשוילי, אף הוא תושב העיר, הם שני העובדים שנהרגו בפיצוץ הקטלני שאירע אתמול (רביעי) במפעל אינטל בקריית גת.

מותו של צ'צ'ולין נקבע הבוקר בבית החולים סורוקה בבאר שבע, שאליו פונה לאחר הפיצוץ כשהוא פצוע באורח קשה. מותו של קוסשוילי נקבע כבר אתמול. עובד נוסף שנפצע קשה באירוע פונה אף הוא לבית החולים סורוקה.

ראש עיריית באר שבע, רוביק דנילוביץ', ספד לשני ההרוגים וכתב ברשת X: "העיר באר שבע מרכינה ראש וכואבת את מותם הטראגי של תושבי העיר, יקיר קוזשווילי ואיליה צ'צולין ז"ל, בעקבות הפיצוץ במפעל אינטל בקריית גת. ליבנו עם המשפחות היקרות בשעתן הקשה, הצוותים המקצועיים מלווים אותן מקרוב. תנחומינו מעומק הלב. יהי זכרם ברוך".

חברו של קוסשוילי, נועם ברגמן, פרסם דברי פרידה מרגשים בדף זיכרון מיוחד שהוקם לזכרו. "יקיר אחי היקר, קשה לי להאמין שאתה כבר לא איתנו. הכרנו לפני הרבה שנים, עברנו רגעים יפים וצחקנו ביחד. תמיד אזכור אותך עם החיוך שלך והלב הטוב. נוח על משכבך בשלום, אח שלי. יהי זכרך ברוך", כתב.

מחקירה ראשונית של האירוע עולה כי הפיצוץ נגרם ככל הנראה מכשל טכני בעקבות התנתקות צווארו של מכל שהכיל שמונה טונות של גז מסוג NF3. על פי החשד, הלחץ שנוצר בעקבות ההתנתקות הוביל לפיצוץ.

התקרית התרחשה במהלך פריקת גז משתי משאיות שהגיעו למפעל. אחת המשאיות סיימה את פעולת הפריקה, ובמהלך פריקת המשאית השנייה אירע הפיצוץ.

מחברת אינטל העולמית נמסר: "אנחנו כואבים מאוד את מותם של שני עובדים בעקבות האירוע הטרגי באתר בקריית גת, ומשתתפים בצער משפחותיהם, חבריהם ועמיתיהם. לעובד השלישי שנפצע אנחנו מאחלים החלמה מלאה. אנחנו משתפים פעולה באופן מלא עם הרשויות החוקרות את האירוע. נמשיך לעמוד לצד המשפחות ולצד כל מי שנפגע".