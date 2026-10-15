יותר מ-25 שנה לאחר מתקפת הטרור על מגדלי התאומים בניו יורק, הודיע משרד הבוחן הרפואי הראשי בעיר על זיהוי קורבן נוספת שנהרגה בפיגועים ב-11 בספטמבר 2001.

על פי הדיווח ברשת ABC, מדובר באישה ששרידיה זוהו באמצעות טכנולוגיה פורנזית מתקדמת, המשלבת בדיקות DNA עם מחקר גנאלוגי לאיתור קשרים משפחתיים.

זו הפעם השנייה שבה נעשה שימוש מוצלח בטכנולוגיה זו לזיהוי קורבן מאסון התאומים. הזיהוי הראשון באמצעות השיטה הושלם באוגוסט האחרון, אז זוהתה אישה נוספת. בשני המקרים ביקשו בני המשפחה שלא לפרסם את שמות הקורבנות.

הזיהוי החדש מעלה ל-1,655 את מספר הקורבנות שזוהו רשמית מבין 2,753 בני האדם שנהרגו במתקפת הטרור במרכז הסחר העולמי בניו יורק.

למרות השנים הרבות שחלפו מאז הפיגועים, 1,098 קורבנות, כ-40% מכלל ההרוגים במגדלי התאומים, עדיין לא זוהו באמצעות שרידיהם.

הרשויות בניו יורק ממשיכות במאמצי הזיהוי, בתקווה שהתקדמות הטכנולוגיה הגנטית תאפשר לזהות קורבנות נוספים ולהביא תשובות למשפחות הממתינות לכך כבר יותר מרבע מאה.