קצת פחות משלושה שבועות לבחירות האמצע, והנשיא טראמפ צריך להיות מודאג. סקר חדש של רשת "פוקס ניוז" חושף נתונים עגומים על מידת התמיכה של אזרחי ארה"ב בנשיא האמריקאי.

בקרב כלל המצביעים, רק 36 אחוזים הביעו תמיכה בטראמפ, לעומת 64 אחוזים המתנגדים לו. בקרב מצביעי המפלגה הדמוקרטית רק 2 אחוזים הביעו תמיכה בטראמפ לעומת 98 אחוזים שמתנגדים לו. בקרב המצביעים הרפובליקנים, 76 אחוזים תומכים בטראמפ לעומת 23 אחוזים המתנגדים לו.

בין המצביעים העצמאיים, זוכה טראמפ ל-22 אחוזי תמיכה בלבד, לעומת 78 אחוזים המתנגדים לו. ומה בעיקר מדאיג את המצביעים לקראת בחירות האמצע? 59 אחוזים נקבו ב"יוקר המחיה" כנושא החשוב ביותר עבורם, 156 אחוזים ענו "הוצאות הממשלה והגירעון בתקציב".

7 אחוזים מודאגים בעיקר מהאבטלה ושוק העבודה, עוד 7 אחוזים ענו "חוזר השוויון בשכר". 6 אחוזים מודאגים מהמכסים הגבוהים, ועוד 5 אחוזים מהמיסים הגבוהים. מרבית האמריקאים ממש לא אוהבים את דרך הטיפול של טראמפ באינפלציה.

רק 22 אחוזים תמכו במדיניות הטיפול של טראמפ באינפלציה, לעומת 77 אחוזים המתנגדים לה. 70 אחוזים מתנגדים למדיניות הכלכלית שלו, 69 אחוזים למדיניות התעריפים והמכסים, ו-64 אחוזים לא אוהבים את מדיניות החוץ של טראמפ. 56 אחוזים מתנגדים למדיניות ההגירה של טראמפ. הנושא היחיד בו נרשם שוויון הוא נושא ביטחון הגבולות של הממשל האמריקאי.