בוט-גביר ללא קרדיט

מפלגת עוצמה יהודית השיקה היום את "בוט-גביר", כלי חדש המבוסס על בינה מלאכותית, שנועד לאפשר לציבור לפנות לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר באמצעות וואטסאפ.

באמצעות הבוט יכולים אזרחים לשלוח שאלות, רעיונות, הערות וביקורת ולקבל מענה אוטומטי. במפלגה מדגישים כי מדובר בכלי המבוסס על בינה מלאכותית, ולא בתשובות אישיות של השר עצמו.

לרגל ההשקה פרסמה המפלגה סרטון הומוריסטי שבו מוצג בן גביר בדמות רובוט, לצד התייחסות לצעדים שקידם במסגרת תפקידו במשרד לביטחון לאומי.

בין היתר מתייחס הסרטון להחמרת תנאי הכליאה של מחבלים ולחלוקת כלי נשק לאזרחים ולכיתות כוננות.

במפלגה מזמינים את הציבור להתנסות בכלי החדש, להעביר מסרים לשר ולהציג בפניו שאלות וביקורת באמצעות הבוט.

ניתן לפנות ל"בוט-גביר" בוואטסאפ במספר 052-400-4040, או באמצעות קישור ישיר לפתיחת שיחה.