במערכת הביטחון הישראלית מגבירים בימים האחרונים את הדריכות מול איראן ושלוחותיה במזרח התיכון, מחשש להתפתחות עימות צבאי דווקא בתקופה הרגישה שלפני הבחירות בישראל ובארצות הברית.

בשלב זה אין מידע מודיעיני קונקרטי המצביע על כוונה איראנית או של חיזבאללה לפתוח במתקפה נגד ישראל. עם זאת, בצה"ל עוקבים מקרוב אחר ההתפתחויות באזור, ובפרט אחר ניסויים בתחום הטילים הבליסטיים והכטב"מים שמבצעת איראן מאז השבוע שעבר.

החשש המרכזי בישראל אינו בהכרח מהחלטה מתוכננת של טהרן לפתוח במלחמה, אלא מהידרדרות בלתי מכוונת. במערכת הביטחון חוששים כי פעולה מוגבלת מצד איראן, החות'ים או אחת משלוחותיה האחרות תוביל לתגובה ישראלית חריפה, שתצית סבב לחימה נרחב.

תרחיש נוסף שמעסיק את גורמי הביטחון הוא טעות בהערכת כוונות הצד השני. במצב כזה, ישראל ואיראן עלולות לפרש צעדי היערכות הגנתיים כהכנות למתקפה, ולפעול מתוך חשש שהצד השני עומד להכות ראשון.

למתיחות הביטחונית מתווסף גם לוח הזמנים הפוליטי. הבחירות לכנסת צפויות להתקיים בעוד 12 ימים, ואילו בחירות האמצע בארצות הברית ייערכו ב-3 בנובמבר.

ההערכה הרווחת בישראל היא כי ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יעדיפו להימנע מפתיחת מערכה יזומה נגד איראן לפני הבחירות, בשל הסיכונים הצבאיים והפוליטיים הכרוכים בכך. עם זאת, האפשרות לתקיפה באיראן נותרת על הפרק.

נתניהו איים הערב בראיון לערוץ 14: "אם איראן תתקוף אותנו היא תעשה את טעות חייה. יש לנו גם אפשרות לפעול באופן עצמאי, ואני לא מציע למישהו מאויבנו לנסות אותנו. בשום צורה".

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, התייחס למתיחות במהלך הערכת מצב שקיים בפיקוד המרכז השבוע והזהיר: "לאור ריבוי ההתרעות בכל הזירות ורגישות התקופה, גבר פוטנציאל ההסלמה".