ישראלי נפצע הערב (חמישי) מפגיעת רכב פלסטיני סמוך ליישוב עטרת שבבנימין.

הנהג נמלט מהמקום, וכוחות צה"ל והמשטרה פתחו במרדף אחריו. בתחילה עלה חשד לפיגוע דריסה, אולם בעקבות תחקיר ראשוני מעריכים במערכת הביטחון כי לא מדובר בפיגוע.

מהתחקיר הראשוני בצה"ל עולה כי נערים מגבעה סמוכה הפריעו לתנועת כלי רכב פלסטיניים בכביש וניסו לחסום את מעברם. במהלך האירוע פגע אחד מכלי הרכב הפלסטיניים באחד הנערים, ככל הנראה בעת שהנהג ניסה להימלט מהמקום.

כתוצאה מהפגיעה נפצע הישראלי ופונה לקבלת טיפול רפואי. על פי הדיווחים הראשוניים, מצבו קל.

מצה"ל נמסר כי "כוחות צה"ל ושוטרי מחוז ש"י קפצו לפני זמן קצר למרחב עטרת שבחטיבת בנימין בעקבות דיווח על חשוד שפגע עם רכבו באזרח ישראלי. כתוצאה מכך, האזרח נפצע ופונה לקבלת טיפול רפואי".

עוד נמסר כי הכוחות פתחו במרדף אחר החשוד ומבצעים חסימות בצירים ובכפרים באזור בניסיון לאתרו.