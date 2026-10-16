עסקת ענק בתעשיית ההייטק: חברת הסייבר ורוניס (Varonis), שהוקמה בידי היזם הישראלי יקי פייטלסון, הודיעה אמש (חמישי) על הסכם למכירתה לחברת אבטחת המידע האמריקנית Proofpoint תמורת כ-6.3 מיליארד דולר במזומן.

על פי ההסכם, בעלי המניות של ורוניס יקבלו 49.75 דולר עבור כל מניה שברשותם. מדובר בפרמיה של 52% ביחס למחיר המניה ב-22 ביוני, יום המסחר האחרון לפני שהחלו להתפרסם דיווחים על אפשרות למכירת החברה.

העסקה, שעליה דיווחו גם סוכנות הידיעות רויטרס והעיתון האמריקני וול סטריט ג'ורנל, צפויה להיות אחת מעסקאות הרכישה הבולטות בענף הסייבר השנה. השלמתה מותנית באישור בעלי המניות של ורוניס ובקבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים, והיא צפויה להתרחש במחצית הראשונה של שנת 2027.

ורוניס נוסדה בשנת 2004 בידי פייטלסון, המשמש כיום מנכ"ל החברה ויו"ר הדירקטוריון שלה. החברה, שהונפקה בבורסת נאסד"ק בשנת 2014, מתמחה באבטחת מידע ארגוני רגיש, בזיהוי איומים ובניהול הרשאות גישה למידע. לאורך השנים הפכה לאחת החברות המוכרות בתחום אבטחת המידע, עם פעילות בינלאומית ומרכז פיתוח בישראל.

הרוכשת, Proofpoint, מתמחה בהגנה מפני מתקפות סייבר המכוונות לעובדים ולמערכות דואר אלקטרוני בארגונים. החברה נמצאת בבעלות קרן ההשקעות האמריקנית Thoma Bravo, שרכשה אותה בשנת 2021 בעסקה בשווי של כ-12.3 מיליארד דולר והפכה אותה לחברה פרטית.

הרכישה הנוכחית נועדה להרחיב את יכולותיה של Proofpoint בתחום ההגנה על מידע ארגוני, במיוחד לנוכח השימוש הגובר בבינה מלאכותית. השילוב בין שתי החברות צפוי לאפשר הגנה רחבה יותר על מידע רגיש, החל ממערכות התקשורת הארגוניות ועד למאגרי המידע עצמם.

בריאיון לוול סטריט ג'ורנל הסביר מנכ"ל Proofpoint, סומיט דהוואן, כי התרחבות השימוש בכלי בינה מלאכותית משנה את האופן שבו ארגונים נדרשים להגן על המידע שלהם. לדבריו, מערכות בינה מלאכותית מסוגלות כיום לגשת למידע ארגוני ולעבד אותו במהירות גבוהה, ולכן נדרש שילוב עמוק יותר בין מערכות האבטחה השונות.

דהוואן ציין כי החברה בחנה אפשרות לפתח את היכולות הללו בעצמה או לשתף פעולה עם ורוניס, אך בסופו של דבר הגיעה למסקנה שרכישה מלאה תאפשר לה להתמודד בצורה יעילה יותר עם האתגרים החדשים.

העסקה משתלבת בגל רכישות ומיזוגים בענף הסייבר העולמי, על רקע התרחבות השימוש בבינה מלאכותית והצורך של חברות וארגונים לאחד פתרונות אבטחה שונים תחת מערכות משולבות.

עם השלמת העסקה צפויה ורוניס להפוך לחברה פרטית ומניותיה יפסיקו להיסחר בנאסד"ק. עד אז ימשיכו שתי החברות לפעול בנפרד.