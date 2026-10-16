BREAKING: Suspected gunman dead after shooting at Oregon elementary school

ארבעה בני אדם, בהם שלושה ילדים ומבוגר, נהרגו באירוע ירי בבית ספר יסודי בעיר בנד שבמדינת אורגון, ארצות הברית. כך מסרו הרשויות המקומיות. החשוד בביצוע הירי חוסל.

כוחות המשטרה הוזעקו למקום בסביבות השעה 13:00 (שעון מקומי) בעקבות דיווח על ירי לעבר כלי רכב. כשהשוטרים הגיעו לזירה התברר כי היורה נורה למוות.

הרשויות אישרו כי כמה בני אדם נפגעו באירוע, וכי צוותי הרפואה פינו לפחות שני פצועים לבית החולים.

בעקבות האירוע הוטל סגר על בית הספר בזמן שכוחות משטרה והצלה פעלו במקום. במקביל הקימה המשטרה המקומית נקודת מפגש ייעודית שבה יוכלו ההורים להתאחד עם ילדיהם.

המשטרה לא מסרה בשלב זה פרטים נוספים על זהות הפצועים, נסיבות מותו של היורה או הרקע לאירוע.