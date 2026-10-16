נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, שלל את האפשרות שישתמש בנשק גרעיני נגד איראן, והבהיר כי אין בכוונתו לשלוח כוחות קרקעיים לרפובליקה האסלאמית.

בריאיון לרשת Newsmax ששודר הלילה (שישי), נשאל טראמפ על הדיווח ברשת CNN שלפיו ארצות הברית שוקלת להשתמש נגד איראן בפצצת GBU-43/B, הידועה בכינוי "אם כל הפצצות".

טראמפ לא אישר או הכחיש במפורש את הדיווח, אך השיב: "אם כל הפצצות אינה פצצה גרעינית. היא בכלל לא גרעינית. זו פשוט פצצה גדולה במיוחד. היא כמו פצצה גרעינית קטנה, אבל אם כל הפצצות היא פצצה אחת גדולה, והיא אינה גרעינית".

בהמשך הוסיף הנשיא: "לא, לא הייתי משתמש בנשק גרעיני נגד איראן. אנחנו לא צריכים לעשות זאת. אנחנו המעצמה הגרעינית הגדולה בעולם".

במהלך הריאיון נשאל טראמפ גם על ישראל, ואמר כי גורמים ישראליים היו מעוניינים שייקח חלק בקמפיין הבחירות של ראש הממשלה בנימין נתניהו לכהונה נוספת. עם זאת, הוא נמנע מלהבהיר אם בכוונתו להתערב במערכת הבחירות לכנסת.

כשנשאל אם הוא מתכוון למלא תפקיד בקמפיין הבחירות בישראל, השיב הנשיא: "ובכן, הם היו רוצים שאהיה מעורב. כן, הם היו רוצים. תראו, היו לי יחסים טובים מאוד איתו. היו לנו הצלחות משותפות".

עם זאת, כשנשאל אם הוא סומך באופן אישי על נתניהו, בחר טראמפ להשיב באופן כללי יותר על יחסו לפוליטיקאים: "למען האמת, אני לא סומך על אף אחד. אני לא סומך על אף אחד. בעולם הפוליטיקה אני לא סומך על אף אחד".

בהמשך התייחס טראמפ לשיתוף הפעולה בין ישראל לארה"ב במהלך המלחמה נגד איראן, והצביע על הישגי הפעולות הצבאיות המשותפות, שפגעו משמעותית בהנהגה האיראנית וביכולותיה הצבאיות. "היה לנו שיתוף פעולה מוצלח מאוד, אתם יודעים, מבחינת שיתוף הפעולה הצבאי", אמר.

הנשיא טען עוד כי הוא נהנה מתמיכה יוצאת דופן בקרב הציבור בישראל: "הישראלים אומרים שאם הייתי מתמודד על ראשות הממשלה, הייתי מקבל 99 אחוזים מהקולות".

הריאיון עם טראמפ שודר לאחר הדיווח ב-CNN לפיו צבא ארצות הברית נערך לאפשרות של חידוש הלחימה נגד איראן וגיבש תוכניות תקיפה חדשות, הכוללות שימוש אפשרי בפצצת הענק MOAB, המכונה "אם כל הפצצות.

הפצצה, ששמה הרשמי GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast, נחשבת לפצצה הלא-גרעינית הגדולה ביותר בארסנל האמריקני מבחינת משקלה. היא מכילה כ-10.3 טונות של חומר נפץ, מונחית באמצעות מערכת GPS ומיועדת לגרום להרס נרחב בשטח גדול במיוחד.