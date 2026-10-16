יותר מ-700 בני אדם הגיעו במהלך הלילה (שישי) לאזור הסמוך לגבול רצועת עזה והקימו נקודת התיישבות חדשה בשם "חלוצי עזה", מול העיר עזה. במהלך הפעילות הוצבו במקום מבנים והוקמו תשתיות בסיסיות.

בין המשתתפים היו עשרות משפחות וילדים, בני משפחות שכולות, פצועי צה"ל, רבנים, חברי כנסת ואישי ציבור. המהלך אורגן כחלק מפעילות תנועת נחלה לקידום התיישבות ברצועת עזה.

בתנועה מבקשים כעת מהממשלה להורות על העברת נקודת ההתיישבות מהמקום שבו הוקמה אל שטח התוחמת הצפונית בתוך רצועת עזה.

מתנועת נחלה נמסר: "רק לקיחת שטח והתיישבות תצרוב אצל האויב תודעת הפסד ברורה. אנו דורשים מהממשלה לעמוד איתן כנגד הלחצים ולהורות באופן מידיי על העתקת היישוב אל שטח התוחמת הצפונית בעזה שהיא חלק בלתי נפרד מארץ ישראל".

בתנועה הציגו גם את דרישותיהם לקראת הקמת הממשלה הבאה: "מצפים לכלול בקווי היסוד של הממשלה הבאה - הקמת יישובים בחבל עזה, ביטול חוק ההתנתקות ועידוד הגירה".