סקר "מעריב" המתפרסם הבוקר (שישי) מצביע על תמונת מנדטים ללא הכרעה, כאשר גוש הקואליציה וגוש מפלגות האופוזיציה הציוניות מקבלים 51 מנדטים כל אחד.

על פי הסקר, "ישר!" היא המפלגה הגדולה ביותר עם 21 מנדטים. הליכוד יורדת בשני מנדטים ומקבלת 18 בלבד, ואילו "ביחד" זוכה ב-13 מנדטים.

הדמוקרטים מקבלים 9 מנדטים, ישראל ביתנו ועוצמה יהודית זוכות ב-8 מנדטים כל אחת, וכך גם הרשימה המשותפת ויהדות התורה. ש"ס מקבלת 7 מנדטים והציונות הדתית-זהות 6.

רע"ם מתחזקת ומגיעה ל-6 מנדטים. יחד עם 8 המנדטים של הרשימה המשותפת, מגיעות שתי המפלגות הערביות ל-14 מנדטים - הנתון הגבוה ביותר שלהן עד כה. "עמך ישראל" והמילואימניקים-כלכלית מקבלות 4 מנדטים כל אחת.

מתחת לאחוז החסימה נמצאות כחול לבן עם 1.1%, הציבור החרדי ונעם לישראל עם 0.5% כל אחת. שיעור המתלבטים בסקר עומד על 5.2%.

לצד תמונת המנדטים, הסקר בחן גם כיצד הציבור מעדיף להתמודד עם מצב שבו גם הבחירות הקרובות יסתיימו ללא הכרעה. 55% מהישראלים השיבו כי במקרה כזה יעדיפו הקמת ממשלת אחדות. 27% מעדיפים לצאת לבחירות נוספות ו-18% אינם יודעים.

הפערים מתחדדים בחלוקה לפי מצביעי הגושים. בקרב מצביעי האופוזיציה, 54% מוכנים לממשלת אחדות רק בתנאי שבראשה יעמוד מנהיג מגוש השינוי.

בקרב מצביעי מפלגות הקואליציה התמונה מפוצלת יותר: 36% מעדיפים שבמקרה של חוסר הכרעה תקום ממשלת אחדות בראשות בנימין נתניהו, בעוד 32% מעדיפים ללכת לבחירות נוספות.