הרב שמואל רסקין: לכל אחד יש 'מבול', לכל אחד יש 'תיבה' באדיבות המצלם

השבוע זכיתי, ב"ה, לחתן בכרתים שביון את הזוג המקסים עמית ודניאל. החופה היתה מיוחדת ומאד מרגשת. למחרת החתונה ישבתי לכוס קפה עם אבי הכלה, מר אסף, העומד בראש חברת פיננסים גדולה בארה"ב המעניקה הלוואות למשקיעים מובילים. אסף סיפר לי כי לפני כמה שנים התקשר אליו אחד הלקוחות והציע לו לרכוש בית להשקעה בפלורידה. אסף השיב לו באותה עת שאינו מבין בתחומים הללו, אך הציע שהדבר עשוי לעניין את בנו הגדול, הבן אכן התלהב מהעסקה, רכש את הבית והשקיע סכומי עתק בשיפוצו, תוך נטילת סיכונים ולקיחת הלוואות. אולם לאחר שהוציא את הנכס המשופץ לשוק, חודשים ארוכים חלפו ואיש אפילו לא פנה להתעניין בו. הבן היה שרוי בטרדה עצומה: כל כספו הושקע, ההלוואות העיקו, והוא לא ידע עוד כיצד לצאת מן המבוך.

אסף הוסיף וסיפר כי בתקופה המאתגרת הזו, הגיע אליו בנו הצעיר מהארץ, מיד עם שחרורו מצה"ל. השניים החליטו לנסוע יחד ולהתפלל באוהל הקדוש בציון הרבי מליובאוויטש.

היה זה כבר לאחר חצות הלילה. לאחר התפילה, כתב אסף פדיון נפש וביקש שהרבי יעתיר ויבקש לפני היושב במרומים עבור בריאות והצלחה למשפחה כולה, ובמיוחד תפילה זכה שבנו יצליח למכור את הבית וישתחרר מן הטרדה הגדולה ששמה אותו במיצר.

למחרת, בשעה עשר בבוקר, צלצל בטלפון אל הבן: "קליינט שהתעניין לראשונה בבית שהוצע למכירה, וכעבור שבוע בלבד נמכר הבית במזומן!".

אסף סיים ואמר: "באותו רגע נוכחתי לראות בחוש כמה, כאשר יהודי מתפלל אל השם וסומך עליו באמת, הקדוש ברוך הוא משחרר אותו מכל טרדות הפרנסה".

השבת אנו קוראים בפרשת נח על המבול הסוער. הבעל שם טוב הקדוש מלמד אותנו יסוד חשוב: אם יהודי מבקש להינצל מ"מבול" של טרדות הפרנסה והיומיום, באה אליו התורה וקוראת: "בוא אל התיבה" - היכנס פנימה אל תוך תיבות התפילה ותיבות התורה. כאשר יהודי נכנס אל תיבות התורה והתפילה, הוא מפנים בליבו שאלוקים הוא המנהל הבלעדי של כל העניינים בפרנסה, בבריאות ובכל תחום אחר. ברגע שאנו צוללים אל תוך התיבה, מתפללים מעומק הלב, לומדים תורה ובוטחים בקדוש ברוך הוא שיחלץ אותנו מכל הטרדות, זוהי הדרך הבטוחה להשתחרר מן הסערה.

יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה את כולנו לשפע גשמי עצום, שנהיה מבורכים בכל המצטרך, ונוכל לעבוד את השם בשמחה ובטוב לבב.

שבת שלום ומבורך

הרב שמואל רסקין, בית חב"ד קרן אור בודפשט