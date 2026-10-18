פעם בשנה, בלילה שבו עוברים לשעון חורף, השעון חוזר שעה אחורה. היממה הזאת ארוכה מכל האחרות, 25 שעות שלמות. השעה הנוספת לא נלקחת מהשינה, מהילדים או מהעבודה. היא פשוט מגיעה, כמו מתנה.

כבר שבע שנים ברציפות, בפרויקט 252 יודעים בדיוק מה עושים איתה. במוצאי שבת הקרוב, מוצאי שבת פרשת לך לך (24.10), יוצא לדרך "בשעה טובה 7", המיזם שמקדיש את השעה הנוספת לשידוכים.

איך זה עובד

נכנסים לאתר המיזם, בוחרים קטגוריה ומצטרפים לקבוצת הוואטסאפ המתאימה. אפשר להצטרף כבר עכשיו. הקבוצות סגורות לכתיבה עד מוצאי שבת, נפתחות בשעה 20:00 ונסגרות בחצות.

בשעות האלה, כל מי שבקבוצה יכול להעלות "כרטיס": הצעה קצרה עם גיל, אזור, רמה דתית, כמה מילים על האדם ומה מחפשים. מי שרואה הצעה שמתאימה למישהו שהוא מכיר, פונה בפרטי למי שהציע. גם מחפשי הזוגיות עצמם מוזמנים להצטרף ולהעלות את הפרטים שלהם.

הקבוצות מחולקות לפי קטגוריות, כדי שכל הצעה תגיע לאנשים הנכונים: גילאי 20-30, 30-40 ו-40 ומעלה, פרק ב' (גרושים, גרושות ואלמנים), דתל"שים, דתיים-לייט, חרדים, דוברי אנגלית, דוברי צרפתית, בעלי מוגבלויות, וקבוצה ייעודית לשדכנים, חברים וקרובים.

למה להצטרף כבר עכשיו? כי בערב עצמו הזמן קצר, ומי שכבר בפנים יכול להכין את ההצעה מראש ולהעלות אותה ברגע שהקבוצה נפתחת.

"בטח כבר הציעו לה"

לדברי צוריאל גביזון, מייסד פרויקט 252, הכוח של המיזם לא נמצא בטכנולוגיה אלא באנשים. "כמעט לכל אחד מאיתנו יש מישהו שמחפש. הבת של השכנים, החבר מהמילואים, בן הדוד שכולם בטוחים שכבר הציעו לו", הוא אומר. "וזו בדיוק הבעיה. כולם בטוחים שמישהו אחר כבר הציע, ולפעמים אף אחד לא הציע".

"בשעה טובה מבקש מכל אחד דבר אחד", מוסיף גביזון. "לחשוב על אדם אחד, לשאול אם אפשר להציע אותו, ולהעלות כרטיס אחד. זה הכל. לא צריך להיות שדכן, לא צריך ניסיון ולא צריך להכיר חצי מדינה. צריך להכיר מישהו אחד ולרצות בטובתו. זו השתדלות במובן הכי פשוט שלה: אנחנו עושים את החלק שלנו, והקב"ה עושה את שלו".

צעד אחד החוצה

את מועד המעבר לשעון חורף אף אחד לא בחר, אבל קשה להתעלם מהעיתוי. "לך לך מארצך וממולדתך" היא פרשה של צעד אחד החוצה מהמקום המוכר, אל דרך שעוד לא יודעים לאן תוביל. כך מתחיל כמעט כל בית: מישהו מעז להציע, מישהי מסכימה להיפגש, ומשם הדרך נפתחת.

שעה אחת יכולה לשנות חיים

הצעה אחת שעולה במוצאי שבת יכולה להפוך לשיחת טלפון, השיחה לפגישה, והפגישה, בעזרת ה', לבית נאמן בישראל. כמו שאומרים במיזם: "יצא לכם שידוך? זכיתם להקים בית ולשנות חיים".

הבקשה של המארגנים פשוטה: להיכנס כבר עכשיו, להצטרף לקבוצה המתאימה, ולשלוח את הקישור גם לקבוצה של המשפחה, של העבודה ושל הקהילה. כל מי שמצטרף מביא איתו עוד אנשים שהוא מכיר, ועוד הצעות שיכולות להפוך לבית.

זה הזמן לבנות את הבית!

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