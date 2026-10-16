השר בצלאל סמוטריץ' בכנס 'הנני'

שר האוצר ויו"ר מפלגת הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', התייחס בריאיון לערוץ 7 בכנס "הנני" בבנייני האומה בירושלים למאבק על קולות הציונות הדתית לקראת הבחירות, והזהיר מפני האפשרות שהשמאל יחזור לשלטון.

"חס וחלילה אם השמאל יעלה לשלטון, הוא ידרוס את כל מה שיקר וחשוב לנו", אמר סמוטריץ'. "זאת לא סיסמה. צריך להקשיב להם, הם אומרים את זה".

על רקע ניסיונותיהן של מפלגות נוספות לפנות לציבור הדתי-לאומי, טען סמוטריץ' כי מפלגתו היא היחידה שמחויבותה לציונות הדתית עומדת בבסיס קיומה.

"יש רק מפלגה אחת שזכות הקיום שלה זה המחויבות לערכים של התנועה הנהדרת הזאת, של הציונות הדתית, עם, ארץ, תורה", אמר. לדבריו, האחריות למוסדות החינוך, לישיבות, לתנועות הנוער, לשירות הלאומי, למכינות ולהתיישבות אינה משימה צדדית עבור מפלגתו, אלא חלק מרכזי מהצדקת קיומה.

"אין מפלגה אחרת שלוקחת את זה על האחריות שלה", הדגיש. סמוטריץ' הוסיף כי מפלגתו הצליחה לתרגם את הכוח הפוליטי שקיבלה מהציבור להשפעה על המלחמה, הביטחון, הזהות היהודית, ההתיישבות ותיקון מערכת המשפט.

לצד הדברים, הודה סמוטריץ' כי מפלגתו אינה חפה מטעויות וכי חלק מהביקורת המופנית כלפיה מוצדקת.

"אנחנו לא מושלמים, יוני, ואנחנו לא חסינים מביקורת, ומן הסתם גם עשינו טעויות", אמר. עם זאת, הביע ביטחון כי גם מצביעים שמתחו ביקורת על התנהלות המפלגה יבחרו לתמוך בה ביום הבחירות.

"אני חושב שברגע האמת הציבור שלנו, גם מי שיש לו ביקורת, גם כשהיא צודקת מאוד", יבין את חשיבות הבחירות, אמר סמוטריץ'. לדבריו, הציבור יכיר בכך שהמפלגה ייצגה אותו נאמנה, גם אם לא באופן מושלם, ויעניק לה מחדש את אמונו.

בהתייחסו לכנס "הנני", שבו השתתפו רבנים, תלמידי ישיבות וצעירים מהציונות הדתית, דחה סמוטריץ' את הטענה כי החיבור בין עולם התורה לפעילות מפלגתית אינו טבעי.

"זה החיבור הכי טבעי שיש. מפלגת הציונות הדתית יוצאת מתוך תורה, יוצאת מתוך בית המדרש, ומותחת את הכתלים של בית המדרש על כל מרחבי העשייה במדינת ישראל. זו תורת ארץ ישראל", הסביר.

לדבריו, עולם התורה הוא מקור הכוח הערכי והרעיוני שממנו יוצאים אנשי הציונות הדתית לפעול בכל תחומי החיים. "מכוח התורה אנחנו לוקחים אחריות על מדינת ישראל, בצבא, בכלכלה, בחברה, בחקלאות, בהתיישבות".

סמוטריץ' הזכיר כי גם את מערכת הבחירות הקודמת פתח במסע ישיבות לצד הרב חיים דרוקמן זצ"ל, והסביר כי הכנס הנוכחי נועד לבטא את אותו חיבור בין בית המדרש לעשייה הציבורית.

הוא סיפר כי הופתע מהיקף ההיענות לכנס. "הופתעתי כי אני לא זוכר דבר כזה באמת בהיקפים האלה", אמר, אך הוסיף כי לאורך ארבע השנים האחרונות שמר על קשר רצוף עם רבנים, ראשי ישיבות ותלמידים, ופעל למען צורכיהם.

בהמשך התייחס לתרומתו של הציבור הדתי-לאומי במהלך המלחמה, והדגיש כי גילויי המסירות והערבות ההדדית אינם מנותקים מהחינוך שקיבלו בני הציבור הזה.

"עם ישראל ראה את הציונות הדתית מובילה בשדה הקרב, במסירות נפש, בערבות הדדית, באחריות גדולה מאוד", אמר. הוא התייחס גם להורים שכולים העומדים מול קבר בנם ומביעים אמונה ותקווה, והסביר כי העוצמות הללו צמחו בבתי המדרש ובמוסדות החינוך של הציונות הדתית.

לקראת סיום הריאיון נשאל סמוטריץ' מה מצופה מאלפי הצעירים המשתתפים בכנס לעשות בימים שנותרו עד הבחירות.

לדבריו, המפלגה גיבשה תוכנית עבודה מסודרת לגיוס מצביעים, הכוללת פנייה לחברים, למכרים ולשכנים, לצד התגייסות רחבה בשלושת הימים האחרונים שלפני ההצבעה וביום הבחירות עצמו.

סמוטריץ' הזכיר גם את המטה המשותף של הציונות הדתית והליכוד, הפועל לדבריו להבאת ניצחון למחנה הלאומי.

"ביום שלישי, בעשר בלילה, אין יותר מה לעשות", אמר. "עד אז אפשר וצריך לעבוד יום יום, שעה שעה, להביא עוד מצביע ועוד קול ועוד מצביע".

לדבריו, המטרה היא להעניק למפלגה כוח פוליטי שיאפשר לה להמשיך ולבטא את ערכי הציונות הדתית בעשייה הממשלתית והציבורית.