כוחות משטרה גדולים פתחו היום (שישי) בסריקות נרחבות באזור כפר קרע, בעקבות דיווח חריג על אדם רעול פנים הלבוש במדי צה"ל, שעל פי החשד ייתכן שהוא חמוש.

על פי המידע הראשוני, החשוד נצפה במטע זיתים באזור כפר קרע. בעקבות הדיווח הוזעקו למקום שוטרים, לוחמי משמר הגבול ומתנדבי כיתות הכוננות, שפתחו בחיפושים בניסיון לאתרו.

במבצע הסריקות משתתפת גם היחידה האווירית של משטרת ישראל, המסייעת לכוחות הפועלים בשטח. שב"כ מעורב בסריקות.

במשטרה מדגישים כי בשלב זה נסיבות האירוע אינן ברורות וכל כיווני החקירה נבדקים, לרבות זהותו של החשוד והאפשרות שהוא נושא נשק.

בהודעה חריגה לציבור מסרה המשטרה: "בעקבות דיווח שהתקבל אודות אדם חשוד, שעל פי החשד ייתכן שהוא חמוש, במטע זיתים באזור כפר קרע, פועלים כוחות משטרה , לוחמי מג"ב ומתנדבי כיתות הכוננות במקום ומבצעים סריקות נרחבות, לרבות היחידה האווירית של משטרת ישראל".

המשטרה קראה לתושבי האזור לגלות ערנות, לדווח על כל אדם חשוד ולעקוב אחר ההודעות הרשמיות.