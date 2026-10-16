תורת הבעל שם טוב

סערה בציבור החרדי בעקבות עימות בין הראשון לציון הרב יצחק יוסף לבין הרב אייל עמרמי, ראש מוסדות "כאייל תערוג" בשכונת הר חומה בירושלים, לאחר שהאחרון סירב להיענות לבקשה לתמוך במפלגת ש"ס לקראת הבחירות הקרובות.

העימות החל כאשר הרב עמרמי סיפר בשיעור שמסר כי שר בממשלה פנה אליו בבקשה לסייע למפלגה במערכת הבחירות, אך הוא השיב בשלילה בשל הסתייגותו מהתנהלותה.

"השבוע איזה שר בממשלה אמר לי 'בבקשה תעזור לנו בבחירות'. אני אגיד לך את האמת. אני לא יכול. אתם לא הולכים עם התורה של הבעל שם טוב", סיפר.

הרב עמרמי הבהיר כי יהיה מוכן להתגייס למען המפלגה אם תשנה את דרכה ותאמץ גישה של אהבת ישראל והימנעות מהשמצות ומפילוג: "תורה של 'בעל שם טוב' מלמדת משהו אחר ממה שאתם מתנהגים. בבקשה, תכניסו תורה של הבעל שם טוב למצע שלכם, אני הולך לעבוד לכם מהיום עד הבחירות".

בהמשך הוסיף: "לא שונאים אף אחד. לא מבזים אף אחד. מתנגדים. מותר להתנגד, אבל לא שונא אף אחד. אוהבים את כולם. היום, עוד הרבנים בבני ברך לא גילו את זה. אבל הם יגלו את זה בסוף. כשהם יגלו את זה, הכל ישתנה. לא יהיה שנאות. לא יהיה להדיר אנשים - זה ספרדי, זה אשכנזי, זה חילוני. לא יהיה".

הדברים עוררו תגובה חריפה מצד הראשון לציון הרב יצחק יוסף, חבר מועצת חכמי התורה של ש"ס, שבמהלך הילולה לזכר הרב עובדיה יוסף באשדוד מתח ביקורת פומבית על הרב עמרמי.

"הוא קיבל מש"ס 42 מיליון, יש לו בניין פאר והדר. קורא לו הרב ארוש - 'תתמוך בתנועת ש"ס'", אמר הרב יוסף, בהתייחסו לבקשה שהופנתה לכאורה לרב עמרמי.

לאחר שתיאר את סירובו של הרב עמרמי, תקף: "מאיפה הכפיות טובה הזאת? קיבלת כזה סכום גדול, כל המגרש, כל הבניין, הכל ש"ס נתנה לו. מה היינו עושים בלי התנועה הזאת".

אלא שהדברים עוררו גם שאלות באשר למקורם של עשרות מיליוני השקלים שעליהם דיבר הרב יוסף.

באתר החרדי "בבלי" בחנו את הנתונים הכספיים של מוסדות "כאייל תערוג" והצביעו על פער בין הסכום שהוזכר לבין המחזורים הכספיים המופיעים בדוחות העמותה באתר גיידסטאר, המסתכמים לפי הדיווח במאות אלפי שקלים בשנה בלבד.

על פי בדיקת האתר, הכספים שעליהם דיבר הרב יוסף לא הועברו ישירות לחשבון העמותה, אלא הוקצו לאורך השנים באמצעות תקציבי פיתוח של עיריית ירושלים ומשרד החינוך להקמת קמפוס המוסדות ברחוב חיים מרינוב בשכונת הר חומה.

לפי הפרסום, בשנת 2019 קודם תקציב של כ-20 מיליון שקלים להקמת מבנה תלמוד התורה, לאחר סיור שקיים במקום אברהם בצלאל, שכיהן אז כסגן ראש עיריית ירושלים מטעם ש"ס וכמחזיק תיק החינוך החרדי.

בהמשך, כך נטען, הוקצו תקציבים נוספים לעבודות הנדסיות ולפיתוח המתחם, לרבות הקמת גני ילדים, חצרות ומתקני ספורט. האתר העריך את היקף ההשקעה הכוללת בעשרות מיליוני שקלים.