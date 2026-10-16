עימות חריף מתפתח בין הליכוד לעוצמה יהודית, פחות משבועיים לפני הבחירות לכנסת, בעקבות הצהרותיו של ראש הממשלה בנימין נתניהו על חלוקת תיקי השרים בממשלה הבאה.

בכנס שנערך אמש (חמישי) בעכו הצהיר נתניהו כי בכוונתו להשאיר את תיק הביטחון הלאומי בידי הליכוד, אף שכיום עומד בראש המשרד יו"ר עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר.

הדברים מגיעים יממה לאחר שנתניהו הבהיר כי גם תיק הביטחון יישאר בידי הליכוד, בניגוד לשאיפתו המוצהרת של בן גביר להתמנות לשר הביטחון הבא.

לשתי ההצהרות מצטרפים דיווחים שלפיהם נתניהו מעוניין להשאיר בידי מפלגתו גם את תיק המשפטים.

רצף ההתבטאויות מעורר שאלות בעוצמה יהודית באשר למקומה של המפלגה בקואליציה הבאה, ובפרט בנוגע לתפקיד שיקבל בן גביר אם נתניהו ירכיב את הממשלה.

ברקע הדברים עומד גם החשש שנתניהו יבקש להקים ממשלה רחבה יותר לאחר הבחירות, בין היתר באמצעות צירופו של יו"ר מפלגת ישר, גדי איזנקוט.

בעוצמה יהודית מפרשים את הצהרות נתניהו כסימן לכך שהוא נערך להחליף את שותפיו הנוכחיים בגורמים פוליטיים אחרים.

בתגובה חריפה שפרסמה המפלגה נכתב: "יצא המרצע מן השק: אמירות ראש הממשלה, לפיהם גם משרד הביטחון, גם המשרד לביטחון לאומי וגם המשפטים יישארו בידי הליכוד, מחזקים את המסקנה כי התקבלה החלטה להוציא מהקואליציה את השר בן גביר ועוצמה יהודית, לצרף במקומו את איזנקוט, ולהעניק את התיקים הללו לשמאל.

בעוצמה יהודית חתמו את הודעתם במסר ישיר לנתניהו: "ראש הממשלה היקר, רק העם יחליט. בן גביר חזק, ישראל חזקה!"