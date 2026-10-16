הרב אליקים לבנון בכנס 'הנני'

הרב אליקים לבנון התייחס בריאיון בכנס "הנני" של מפלגת הציונות הדתית, שנערך בבנייני האומה בירושלים, למעורבותם של רבנים ותלמידי ישיבות בפעילות פוליטית והסביר מדוע לדעתו מדובר בחלק בלתי נפרד מתפקידה של התורה בחיי המדינה.

בפתח דבריו הזכיר הרב לבנון את משנתו של הרב צבי יהודה קוק זצ"ל, שהשתמש בביטוי "הפוליטיקה האלוקית", והבהיר כי אין סתירה בין עיסוק בתורה לבין מעורבות פוליטית.

"אפשר לחבר בין הפוליטיקה לבין התורה, ובוודאי שהתורה צריכה גם ביטוי פוליטי", אמר. "לא יכול להיות שהתורה תישאר רק בשמיים, למעלה עם המלאכים. התורה צריכה לרדת למטה ולהשפיע ולקבוע את דרכי המעשה".

לדבריו, החיבור בין עולם הרוח לעשייה הציבורית בא לידי ביטוי בפעילותה של מפלגת הציונות הדתית, שלטענתו פועלת בתחומים רבים מתוך מחויבות לערכי התורה.

"הציונות הדתית, המפלגה הזאת, היחידה הזאת, הדתית-לאומית, דואגת גם לרוח וגם לחומר, להוריד את הרוח לחומר", הסביר. "בתורה, בהתיישבות, בצבא, בכל המקומות כולם. אנחנו דואגים ורואים בזה את הברכה הגדולה לעם ישראל ולמדינת ישראל".

בהמשך נשאל הרב לבנון על ניסיונותיהן של מפלגות נוספות לפנות לציבור הדתי-לאומי ולזכות בתמיכתו. בתשובתו הביע תמיכה במפלגת הציונות הדתית וטען כי היא הוכיחה את מחויבותה לציבור באמצעות פעילותה לאורך השנים.

"מפלגה אחת שהוכיחה את עצמה בקבלות. יש לה בפירוש דברים שהיא עשתה, פועלת למען התורה, למען הארץ, למען הצבא, למען עם ישראל", אמר.

הרב לבנון הדגיש כי פעילות המפלגה אינה מוגבלת לציבור מצביעיה, אלא מכוונת, לדבריו, לכלל אזרחי ישראל. כדוגמה ציין את פעילותה בערים אשקלון ונתיבות.

"לא חורגת מהגבולות הפוליטיים של המפלגה, אלא פועלת למען עם ישראל בכל אתר ואתר. ראיתי באשקלון, ראיתי איזו ברכה מביאים לאשקלון. בנתיבות, בכל אתר ואתר זה לא משנה", אמר.

לקראת סיום הריאיון התייחס הרב לבנון לתפקידם של תלמידי הישיבות והצעירים שהשתתפו בכנס בימים שנותרו עד הבחירות. לדבריו, עליהם לצאת לשטח, לפנות לציבור ולעודד השתתפות בהצבעה.

"התלמידים יצאו כדי לעורר את הציבור להגיע לקלפיות, לבוא לדפוק בדלתות ולומר לאנשים: חשוב לכם, כל קול שלכם חשוב לנו, חשוב לעם ישראל, חשוב לעתיד של עם ישראל", אמר.

הרב לבנון חתם את דבריו בהדגשת חשיבותן של הבחירות הקרובות לעתידה של המדינה בארבע השנים הבאות, והגדיר את הפעילות שתצא מהכנס כפתיחתו של מרוץ לקראת יום הבחירות.