אבשלום רביבו, בן 61 מאשדוד, הוא נהג האוטובוס שנהרג ביום רביעי בתאונת הדרכים הקטלנית בכביש 91, לאחר שעל פי עדות מעסיקו הסיט את האוטובוס ברגע האחרון כדי להציל את חייהם של כ-20 חיילים שהסיע.

רביבו, אב לשלושה שרק לפני חודשיים זכה לחתן את בתו, עבד בארבע השנים האחרונות בחברת הסעות המוביל הארצי ונחשב לנהג ותיק, מסור ואחראי.

ביום התאונה הוביל רביבו שיירה של שלושה אוטובוסים שהסיעו חיילים מבסיס חיל האוויר תל נוף לכיוון צפון הארץ.

בעת שנסע בכביש 91, בין צומת מחניים לקיבוץ משמר הירדן, הגיחה מולו משאית שלפי המידע הראשוני סטתה מהנתיב הנגדי אל נתיב נסיעתו.

על פי דברי בעלי חברת ההסעות, דורון שוקרני, שהובאו ב-ynet, רביבו הבחין במשאית המתקרבת וקיבל החלטה בתוך שבריר שנייה: במקום לסטות שמאלה, לכיוון שבו ייתכן שהיה מצליח להימלט מהפגיעה, הוא הסיט את האוטובוס ימינה.

בחברה מעריכים כי ההחלטה מנעה פגיעה ישירה וקשה בחיילים שישבו באוטובוס, אך הותירה את רביבו חשוף למלוא עוצמת ההתנגשות.

בעקבות התאונה נלכד רביבו בתא הנהג המרוסק. כוחות כיבוי והצלה שהוזעקו לזירה פעלו במשך זמן ממושך כדי לחלצו, וצוותי מד"א ביצעו בו פעולות החייאה, אך לבסוף נאלצו לקבוע את מותו במקום.

נהג המשאית, כבן 50, נפצע באורח קשה ופונה במסוק לבית החולים. החיילים שהיו באוטובוס נפגעו באורח קל ופונו למרכז הרפואי זיו בצפת.

בחברת ההסעות מציינים כי רביבו זכה לאורך השנים להערכה רבה מצד הגופים שעבורם עבד, בהם משרד הביטחון ומוסדות חינוך.

רביבו הותיר אחריו אישה ושלושה ילדים. בהלווייתו של רביבו באשדוד השתתפו המוני תושבים, נהגים שעבדו לצדו, מפקד הטייסת והחיילים שנסעו באוטובוס בזמן התאונה ובאו לחלוק לו כבוד אחרון.