הרב סדן על וינטר צילום: ללא

הרב אלי סדן, ראש מוסדות בני דוד בעלי, פרסם דברים חריפים בעקבות האירועים המלווים את מערכת הבחירות ובמרכזם הטענות לפגיעה בעופר וינטר ובמתמודדים נוספים.

בפתח דבריו הבהיר הרב כי אינו מתכוון להביע תמיכה במפלגה מסוימת. "כידוע, אני נוהג שלא לומר בציבור את דעתי האישית בשאלה איזו מפלגה אני ממליץ לבחור", אמר. לדבריו, במכינה הוא דאג להזמין את ראשי שלוש המפלגות כדי שהתלמידים יוכלו לשמוע את עמדותיהם ולהחליט בעצמם.

עם זאת, הרב הבהיר כי אינו יכול לשתוק לנוכח שיטות המאבק. "בחירות לא נותנות שום היתר, לא לשקרים, לא ללשון הרע, ובוודאי לא לאובדן המצווה הכל כך יקרה וחשובה, מצוות ואהבת לרעך כמוך".

הרב התייחס לטענות על ניסיונות לפגוע בוינטר ובמתמודדים נוספים. "כשאני שומע ששולחים חוקרים פרטיים לביתו של עופר וינטר להטמין לו שם מכשירי הקלטה, כשאני שומע שתולים בבתי הכנסת של המתמודדים שלטים עם דברי נאצה נגדם, כשאני שומע שגם לא בוחלים לפגוע בילדים של המתמודדים, אני מבין שנחצו כל הקווים".

בהמשך ביקש הרב להדגיש את היכרותו האישית עם וינטר: "אני מכיר את עופר וינטר שנים רבות. הוא איש אמת, ישר דרך, נקי כפיים, שתמיד בכל דרכו אמר את מה שהוא חושב".

הרב הוסיף כי וינטר הגיע לדרגת תת-אלוף בזכות יכולותיו המיוחדות, גם כאשר דבריו לא מצאו חן בעיני חלק ממפקדיו. לסיום קרא הרב לשמור על טוהר מערכת הבחירות: "כולנו רוצים שחברי הכנסת וחברי הממשלה יהיו אנשים ישרי דרך ונקיי כפיים, וכדי להבטיח את זה צריך לקחת אחריות לדאוג שגם הבחירות יהיו כאלה".

"אני מאחל לכולם בחירות טובות ונקיות, ושנזכה להמשיך ולבנות בקרבנו את אהבת ישראל האמיתית", חתם.