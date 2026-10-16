רבנים בציונות הדתית הביעו התנגדות להצבעה למפלגות שאינן צפויות לעבור את אחוז החסימה ומדגישים את האחריות הציבורית הכרוכה בהצבעה בבחירות לכנסת.

הרב שלמה יוסף וייצן, רב היישוב פסגות, התייחס במכתב לתושבי היישוב לשאלת ההצבעה הערכית מול החשש מאובדן קולות."אחוז החסימה הוא המבחן הערכי הראשוני האם אתה מייצר מרחק ממך בגלל חוסר יכולת לשתף פעולה עם אחרים או שאתה מחובר ומצליח לפעול בעולם המעשה".

הרב וייצן הדגיש כי הבחירות לכנסת אינן המקום להצהרות אידיאולוגיות בלבד, אלא מחייבות בחירה שתביא לתוצאות מעשיות. "בבחירות לכנסת לא באים להצהיר הצהרות אלא בוחרים את הדרך שיוכל להביא את התועלת המרובה לאומה", כתב.

לדבריו, "ההצבעה צריכה להביא תועלת ממשית. להצהרות הערכיות יש זמן לפני ואחרי הבחירות. הצבעה למפלגה שעלולה לא לעבור את אחוז החסימה היא חוסר אחריות".

עוד הוסיף הרב וייצן משפט נוקב: "כל הצבעה שצריך ריבוי דברים ופלפולים בכדי להצדיק אותה, כנראה אינה ראויה".

במכתבו הציג הרב וייצן גם שורה של קריטריונים לבחירת מפלגה, ובהם חוט שדרה ערכי, פעולה לשם שמים, כישרון מעשי, הצלחות מוכחות, יכולת הובלה ושיתוף פעולה עם קבוצות אחרות. הוא הזהיר מפני הסתמכות על פוליטיקאים שמרבים בהצהרות אך טרם הוכיחו את עצמם.

הרב משה גנץ, מוותיקי רבני הציונות הדתית ומתלמידי הרב צבי יהודה קוק זצ"ל פרסם גם הוא דברים דומים. "הצבעה למפלגת נועם היא בזבוז משווע של קול יקר במערכה גורלית על עתידה של מדינתנו", כתב הרב גנץ. "ברור לכל שהמפלגה הזאת רחוקה מאד מאחוז החסימה".

הרב גנץ דחה גם את הטענה שלפיה הצבעה למפלגה שאינה עוברת את אחוז החסימה עשויה לחזק אותה לקראת מערכות הבחירות הבאות. "המחשבה שהצבעה להם תועיל לבחירות בפעם הבאה היא מגוחכת. ואפילו אילו היה בה ממש, זה אינו מצדיק בשום פנים להפקיר את המערכה הנוכחית", כתב. את דבריו חתם בקריאה להפצת המסר ואמר: "אני ממש תמה על מי שאינו מבין זאת".