הרב יהושע שפירא בכנס 'הנני'

הרב יהושע שפירא, ראש ישיבת רמת גן, השתתף בכנס "הנני" והביע בריאיון לערוץ 7 ביטחון כי מפלגת הציונות הדתית תצליח להפתיע בבחירות הקרובות, כפי שעשתה בבחירות הקודמות.

בפתח דבריו שיבח הרב שפירא את פעילות המפלגה ואת הישגיה בארבע השנים האחרונות. "עוד לא ראינו מפלגה שעשתה מהפכה היסטורית כל כך מופלאה מקום המדינה ועד היום. חבורה מדהימה של חברי כנסת, בראשות בצלאל סמוטריץ', שבארבע שנים עשתה עבודה שהפכה את המצב בחינוך, בביטחון וכמובן בהתיישבות", אמר.

לדבריו, הישגי המפלגה מעוררים התלהבות גדולה בקרב הציבור הדתי-לאומי, שבאה לידי ביטוי בהשתתפות הנרחבת בכנס. "הרוח הגדולה שהדבר הזה מעורר בכל הלבבות מביאה אותנו כאן לאירוע מסוג אחר לגמרי. כל הלבבות פתוחים, כולם רוצים להיות חלק, כולם רוצים לתרום את חלקם. ברוך השם זכינו לאלפים של בני ישיבות שבאים כולם להיות כאיש אחד בלב אחד למען האומה הישראלית".

בהתייחסו לגיוס הרבנים למען המפלגה, סיפר כי ההיענות הייתה רחבה, אף שהיו גם רבנים שבחרו שלא להשתתף בפעילות הפוליטית. "היו גם כאלה שאמרו לא, וזה בסדר. יש כאלה שמסיבות כאלה או אחרות לא נוח להם עם פוליטיקה או לא נוח להם משהו אחר. אבל יש פה מאות רבנים", ציין.

הרב שפירא התייחס גם לסקרים ולתחזיות הפוליטיות, והזכיר כי בבחירות הקודמות הצליחה הציונות הדתית להגיע להישג שרבים לא צפו.

"אני רוצה להזכיר את הבחירות הקודמות. מפלגת הציונות הדתית הייתה הפתעת הבחירות. אף אחד לא העלה על דעתו שיהיו 14 מנדטים. זו הייתה הפתעה מוחלטת, כי מתחת לפני השטח הכול בער", אמר.

בהמשך מתח ביקורת על אופן הסיקור התקשורתי של המפלגה. "מעל פני השטח אנחנו יודעים שלא כל ערוצי התקשורת הם ערוץ 7 או 14. יש עוד מספרים חוץ מכפולות של שבע, והם דואגים להראות את התמונה באופן שונה. אבל היינו הפתעת הבחירות, ובעזרת השם נהיה הפתעת הבחירות עוד פעם".

לקראת סיום הריאיון נשאל הרב שפירא על ניסיונותיהן של מפלגות נוספות לפנות לציבור הדתי-לאומי ולזכות בתמיכתו. הוא הבהיר כי למרות חילוקי הדעות בתוך המחנה, הוא רואה בציונות הדתית את הכוח המוביל.

"תסתכל מימינך ומשמאלך איזו אש בוערת יש כאן. אני חושב שהציונות הדתית, כשמה כן היא, הקטר המוביל. נכון, לא כולם ביחד, כשם שפרצופיהם שונים כך דעותיהם שונות. אבל בעזרת השם אנחנו נרוץ, נפתיע בבחירות ונביא ניצחון לימין כולו ולמפלגת הציונות הדתית כמו שראוי לה", סיכם.