מפגש החברים השנתי של ערוץ 7 נערך השבוע בגן האירועים עין חמד, בהשתתפות ראשי מפלגות, שרים, חברי כנסת, אישי ציבור, אנשי תקשורת, בכירים בענף הפרסום וחברים המלווים את פעילות הערוץ לאורך השנים.

במהלך האירוע התקיימו ראיונות פוליטיים לקראת הבחירות, לצד שיחה מיוחדת בין מנכ"ל ועורך ערוץ 7, עוזי ברוך, לפרשן הפוליטי עמית סגל.

עמית סגל ועוזי ברוך צילום: מנדי טויטו ואלקנה כהן

בין רגעי המפגש בלט חיבוק חם ושיחה בין השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, לבין היועץ האסטרטגי ברל'ה קרומבי, מייסד תנועת הימין "תקומה".

בן גביר וקרומבי צילום: מנדי טויטו ואלקנה כהן

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' שיתף השבוע תמונה משפחתית מיוחדת תחת הכותרת "שלושה דורות בתמונה אחת". בתמונה נראה סמוטריץ' יושב לצד אביו, הרב ירוחם סמוטריץ', ובנו בניה.

שלושה דורות בתמונה אחת צילום: ללא קרדיט

מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, תועד השבוע כשהוא מברך בשבע הברכות בחתונת בתו של ראש מועצת קריית ארבע, ישראל ברמסון. לצדו השתתף בשמחה גם השר ניר ברקת.

אבי בלוט בברכה ללא קרדיט

מזל טוב לאושיית הרשת איילה בן ברוך ולבעלה יאיר, מחוות "גפן עמי", לרגל הולדת בנם. בברית המילה נקרא שמו בישראל גור אריה יהודה.

ההורים שיתפו ברכה מרגשת: "אנחנו מברכים את עצמנו ואת עם ישראל ואותך גור אריה יהודה, שבזכות כניסתך בבריתו של אברהם אבינו, 'תגור' בנו רוח התשובה לריבונו של עולם, בעוצמה של עם ישראל, עוצמה של אריה שואג".

ברכת מזל טוב גם לשר הנגב והגליל, יצחק וסרלאוף מעוצמה יהודית, ולרעייתו מוריה, לרגל הולדת בנם. האב הנרגש בישר על השמחה וכתב: "הודו לה' כי טוב, כי לעולם חסדו. בסימן טוב, בן בא לנו!".

יו"ר המפלגה, השר איתמר בן גביר, הצטרף לברכות: "מאחל לכם שתזכו לגדלו לתורה, לחופה ולמעשים טובים, מתוך בריאות, שמחה ונחת יהודית אמיתית".

והעשייה הפוליטית לא מחכה: זמן קצר לאחר הלידה, כשהצמיד הלבן ממחלקת היולדות עדיין על ידו, הגיע השר יצחק וסרלאוף להשתתף בחוג בית בקריית אתא.

וסרלאוף בחוג בית צילום: ללא קרדיט

הרב אביחי שטרנברג מונה לראש הישיבה הגבוהה בדימונה, ויכהן לצד ראש הישיבה הרב דוד תורג'מן. המינוי פורסם לקראת פתיחת זמן חורף בישיבה.

הרב שטרנברג, בנו של הרב מרדכי שטרנברג ז"ל, ראש ישיבת הר המור, נמנה עם הר"מים הוותיקים בישיבה. הוא למד בישיבת דימונה בגלגולה הקודם ומשמש כר"מ מאז שנותיה הראשונות במתכונתה הנוכחית.

ראשי הישיבה צילום: ללא

קהילת מורשת נערכת לקבלת רבה החדש, הרב יהושע מילר, שצפוי לעבור בקרוב להתגורר ביישוב עם משפחתו, חודשים אחדים לאחר שנבחר לתפקיד בתום הליך איתור קהילתי ממושך.

הרב מילר ורעייתו, הרבנית תהילה, יקיימו מפגשי היכרות ושיחות עם התושבים, במטרה להעמיק את ההיכרות עם הקהילה וצרכיה ולבסס קשר אישי עם חבריה. המשפחה צפויה להתגורר בבית משפחת קמחי בשלב ד' עליון.

ליקוטי מוהר״ן - להפוך תורה לתפילות | הרב יהושע מילר

השבת, פרשת נח, ייפתח חודש הארגון המסורתי בסניפי תנועת הנוער אריאל, מקצרין שבצפון ועד אילת שבדרום, במפקדים חגיגיים. השנה יעמוד החודש בסימן "הנה ימים באים", ויעסוק בגדולתו של דורנו, דור הגאולה והישועה.

בסניפי הבנות ייפתח חודש הארגון בשבת הבאה, פרשת לך לך. לקראת הפעילות התכנסו השבוע הקומונריות לסמינריון מיוחד שעסק בהנהגה ובהובלה.

הקומנריות התכנסו השבוע לסמינריון צילום: ללא קרדיט

רעות גיאת מונתה לראש אגף החינוך במועצה האזורית גוש עציון. גיאת מביאה עמה ניסיון עשיר בניהול מערכות חינוך ובהובלת תהליכים פדגוגיים. בתפקידה האחרון כיהנה כסגנית ראש מינהל החינוך וכראש תחום הפדגוגיה ברשת ישיבות ואולפנות בני עקיבא, ולפני כן ניהלה במשך שמונה שנים את אולפנית ישורון בפתח תקווה.

עבור גיאת, שגדלה והתחנכה בגוש עציון, מדובר בסגירת מעגל עם שובה להוביל את מערכת החינוך באזור. ראש המועצה, ירון רוזנטל, בירך על המינוי.

רעות גיאת צילום: ערוץ 7

זמן חורף נפתח גם בישיבת הגבעות ב"צור הראל", שם עשרות בחורים ואברכים מהגבעות כבר שוקדים על לימודם בבית המדרש.

לימוד תורה בישיבה צילום: ללא קרדיט

איש התקשורת החרדי דודי בן חמו השתחרר השבוע מצה"ל, לאחר שירות מלא כראש מדור תקשורת בתחום החרדים בצבא. בן חמו גזר את החוגר וסיכם: "אחרי שירות צבאי מלא, מאתגר ומשמעותי הגיע הזמן לגזור חוגר".

דודי בן חמו בשחרור צילום: ללא קרדיט

אגודת הסופרות והסופרים העבריים קיימה בעפולה ערב ספרותי לכבוד המשורר נתן יונתן. את האירוע הנחה המחנך והסופר עמנואל בן סבו, ובהשתתפות ראש העיר עפולה אבי אלקבץ, הרבנית ויטל ציוני וחוקרת מדרשי חז"ל, ד"ר עירית אמינוף.

בערב ספרותי צילום: ד"ר רינה בן סבו

ועוד מעולם הספרות: הסופר עמנואל בן סבו ציין את סיומן של שלוש שנות המלחמה בהוצאת שני כרכים חדשים בסדרת "מר ניצחון", המצטרפים לשני הכרכים הקודמים ולארבעת ספרי "הותר לפרסום".

עמנואל בן סבו עם הספרים צילום: ד"ר רינה בן סבו

כ-40 נציגים של תנועת המזרחי העולמית, שהגיעו מיותר מעשר מדינות באירופה, התכנסו השבוע בפראג לכנס מיוחד שעסק בחידוד דרכה הרעיונית וההשקפתית של התנועה ובהתמודדות עם האתגרים הניצבים בפני הציבור הדתי-לאומי ביבשת.

בכנס השתתפו הרב דני מירוויס, מנכ"ל תנועת המזרחי העולמית; הרב יחיאל וסרמן, נשיא עמית של התנועה; וגאל גרינוולד, סגן יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית, ראש המחלקה לחינוך ונציג סיעת המזרחי במוסדות הלאומיים.

פעילי תנועת המזרחי העולמית בפראג צילום: תנועת המזרחי העולמית

ולסיום, עשרות אנשי עסקים התכנסו לאירוע מיוחד על גג המבנה ההיסטורי של בית החולים שערי צדק ברחוב יפו בירושלים. את הערב הובילו מקסים כהן ויונתן המבורגר, יזמים בני המגזר הדתי ומייסדי חברת IsraelProperty. המשתתפים נהנו ממוזיקה חיה ומנוף פנורמי מרהיב של ירושלים.