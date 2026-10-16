היידי לוין, צלמת העיתון האמריקני "וושינגטון פוסט", שנפצעה היום (שישי) במהלך עימותים אלימים באזור הכפר ח'רבת אבו פלאח שבבנימין, תיארה בריאיון לסוכנות הידיעות רויטרס ממיטתה בבית החולים את רגעי התקיפה שבהם, לדבריה, הוכתה בידי מתנחלים רעולי פנים.

"הותקפתי, דחפו אותי לקרקע. למזלי לבשתי אפוד מגן וקסדה, אחרת כנראה לא הייתי כאן, כי הם פשוט המשיכו לבעוט בי שוב ושוב", סיפרה לוין, שקולה רעד במהלך העדות וידה השמאלית הייתה חבושה.

על פי דיווח רויטרס, האירוע התרחש בשעות הבוקר, כאשר עשרות מתפרעים יהודים רעולי פנים הגיעו לאזור מטעי הזיתים הסמוכים לכפר, שם עסקו תושבים פלסטינים במסיק. עדי ראייה מטעם הסוכנות דיווחו כי חלק מהמתנחלים הציתו עצי זית ויידו אבנים לעבר התושבים.

לוין, שהגיעה למקום במסגרת עבודתה העיתונאית, תועדה כשהיא שרועה על צדה בשביל עפר, כשידיה מכסות את פניה ולפחות שלושה מתפרעים מקיפים אותה.

לדבריה, התקיפה הסתיימה לאחר שעמיתיה הפלסטינים התערבו וסייעו לה להתרחק מהמקום. צוותים רפואיים פינו אותה באמבולנס למרפאה בכפר אבו פלאח, ומשם הועברה לבית חולים ברמאללה. ברויטרס דווח כי מצבה יציב.

דובר צה"ל מסר כי כוחות צה"ל ומג"ב הוזעקו לאזור בעקבות דיווח על עימות אלים. "במקום נכחו כלי תקשורת זרים ובמהלך החיכוך נפגעה אשת תקשורת. כלל פרטי האירוע ייבדקו", נמסר בהודעה.

בצה"ל הוסיפו כי הכוחות פעלו לפיזור העימות באמצעות אמצעים לפיזור הפגנות. במוקד נוסף ביצעו הכוחות ירי לאוויר, ולאחר מכן ירו לעבר חשוד שרץ לעברם כשהוא אוחז בחפץ חד והיווה עליהם איום.

במקביל, משטרת מחוז ש"י פתחה בחקירת האירועים ונערכת לאיסוף ראיות וגביית עדויות בזירות, בליווי כוחות צה"ל.

בצה"ל גינו את האלימות והבהירו כי הם רואים בחומרה פגיעה בחפים מפשע. בהודעת הצבא נמסר כי ניסיונות לעורר חיכוך בין האוכלוסיות פוגעים בביטחון האזור, וכי צה"ל יפעל בשיתוף הגורמים הרלוונטיים למיגור התופעה.