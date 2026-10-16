ועדת הבחירות המרכזית הודיעה היום (שישי) על סיום ההצבעה לכנסת ה-26 בנציגויות ישראל ברחבי העולם, עם עלייה משמעותית בשיעור ההשתתפות בהשוואה לבחירות הקודמות.

על פי הנתונים הרשמיים, מתוך 4,863 בעלי זכות הבחירה בנציגויות ישראל בחו"ל, הצביעו 4,218 בני אדם, שהם 86.7% מכלל הזכאים. מדובר בעלייה של 17.1 נקודות אחוז לעומת הבחירות לכנסת ה-25, שבהן עמד שיעור ההצבעה בנציגויות על 69.6%.

ההצבעה התקיימה ב-101 קלפיות שהוצבו ב-99 נציגויות ישראל ברחבי העולם. בשל הפרשי השעות, הקלפי הראשונה נפתחה בשגרירות ישראל בוולינגטון, בירת ניו זילנד, ואילו ההצבעה האחרונה הסתיימה בקלפיות שבחוף המערבי של ארצות הברית.

עם סיום ההצבעה יועברו מעטפות ההצבעה לישראל בהתאם לנהלים שקבעה ועדת הבחירות המרכזית, לקראת ספירת הקולות במסגרת הבחירות לכנסת ה-26.

הנתונים מצביעים על שיעור השתתפות גבוה במיוחד בקרב בעלי זכות הבחירה בנציגויות, כאשר פחות מ-650 מבין הזכאים לא מימשו את זכותם. עם זאת, מדובר בקבוצת בעלי זכות הבחירה בנציגויות בלבד, ולא בכלל האזרחים הישראלים השוהים בחו"ל.