אירוע אלימות חריג באזור הכפר טייבה שבבנימין עורר היום (שבת) תגובות בישראל ובאירופה, לאחר שדיפלומטים מצרפת, בלגיה ופולין דיווחו כי נקלעו לתקיפה במהלך ביקור במסיק זיתים פלסטיני.

בעקבות האירוע נפתחה חקירת משטרה, ובצה"ל ובמשרד החוץ גינו את המעשים והדגישו כי הביקור נערך ללא תיאום ביטחוני מוקדם עם הצבא.

על פי הדיווחים והתיעודים שהופצו, קבוצת ישראלים רעולי פנים הגיעה לאזור הכפר, הנמצא בשטח B, והתעמתה עם תושבים פלסטינים שעסקו במסיק זיתים. במקום שהו באותה עת גם נציגים דיפלומטיים, ובהם קונסול צרפת בירושלים ונציגים מבלגיה ומפולין.

הדיפלומטים טענו כי במהלך האירוע נופץ חלון של רכב השייך לקונסוליה הבלגית בירושלים. במשטרה החלו בבדיקת התיעודים ובפעולות לאיתור המעורבים.

שתי פעילות ישראליות שנכחו במקום סיפרו כי נקלעו אף הן לעימות עם רעולי הפנים. לדבריהן, "המתנחלים חסמו אותנו, הקיפו את הרכב ודרשו מאיתנו לראות תעודות זהות. אמרו לנו שיהרגו אותנו". השתיים טענו כי ניסו ליצור קשר עם הצבא בזמן אמת, אך לא קיבלו מענה.

בצה"ל גינו את התקיפה והבהירו כי כוחות הצבא מסייעים למשטרה בחקירת האירוע. "צה"ל מגנה בתוקף את אירוע האלימות החמור שהתרחש במרחב הכפר טייבה שבחטיבת בנימין, שבמהלכו הותקפו נציגים דיפלומטים על ידי פורעים ישראלים", נמסר מדובר צה"ל.

עוד נמסר כי חוקרי משטרה וזיהוי פלילי ממחוז ש"י נכנסים למרחב באבטחת כוחות צה"ל, לצורך איסוף ראיות, ממצאים ועדויות.

לצד הגינוי, בצבא הצביעו על היעדר התיאום הביטחוני כנסיבה משמעותית בהתנהלות סביב הביקור. לדברי צה"ל, הסיור הדיפלומטי לא תואם מראש עם הגורמים הצבאיים, אף שתיאום מסוג זה נועד לסייע בשמירה על ביטחון המבקרים ולמנוע אירועים חריגים.

בצה"ל התייחסו גם לטענות שלפיהן הועבר דיווח בזמן אמת שלא נענה. מתחקיר ראשוני עלה כי לא היו כוחות צבא בנקודה בעת התקיפה, וכי ההודעה נשלחה לחשבון החמ"ל החטיבתי, המיועד לדיווחים של אנשי ביטחון בלבד ולא לפניות אזרחים.

בצבא הסבירו כי למוקד זה מגיעים מדי יום עשרות דיווחים מבצעיים, וכי קיימים ערוצים אחרים המיועדים לקבלת פניות מאזרחים. עם זאת, הודגש כי כלל נסיבות האירוע ייבדקו.

שר החוץ גדעון סער גינה בחריפות את האירוע והודיע כי משרד החוץ עומד בקשר עם שגרירי המדינות המעורבות, במטרה לסייע לרשויות אכיפת החוק בזיהוי החשודים ובהבאתם לדין.

לצד הגינוי, ביקש סער להדגיש את חשיבות התיאום הביטחוני בעת ביקורים מסוג זה באזור.

"מבלי לגרוע מחומרת האירוע, מצער שהביקור לא תואם מראש עם צה"ל", כתב השר ברשת X. "תיאום כזה יכול היה לסייע בשמירה על ביטחונם של המבקרים".

במשטרת מחוז ש"י אישרו כי תחנת בנימין פתחה בחקירה בעקבות התיעוד שהופץ ברשת. במשטרה פועלים לאיתור הנפגעים ולגביית עדויות, במקביל למאמצים לזהות את החשודים.

"עם קבלת התיעוד לידי המשטרה, זו פתחה בחקירה וכן הועבר דיווח למשרד החוץ במטרה לאתר את הקורבנות, לגבות עדויות ולחשוף את זהות החשודים על מנת למצות עמם את הדין", נמסר מהמשטרה.

האירוע עורר תגובה חריפה מצד ממשלת בלגיה, שקונסול כללי מטעמה נכח באזור בזמן ההתרחשות.

שר החוץ הבלגי גינה את התקיפה והודיע כי ארצו תפעל לקידום סנקציות של האיחוד האירופי נגד האחראים לאלימות ונגד מי שתומכים בהם.

"בלגיה תמשיך לפעול לקידום הטלת סנקציות של האיחוד האירופי על האחראים לאלימות הזאת ועל מי שתומכים בהם", כתב השר ברשת X.

בהודעתו קשר השר הבלגי את האירוע גם למדיניות ההתיישבות הישראלית ביהודה ושומרון, מתח ביקורת על הרחבת ההתיישבות וקרא לפעול נגד מה שהגדיר כחסינות שממנה נהנים מתנחלים אלימים.

גם בישראל נשמעו גינויים. יו"ר מפלגת הדמוקרטים, יאיר גולן, הגדיר את הדיווחים על תקיפת הדיפלומטים כאירוע חמור ומסוכן המחייב תגובה מיידית. גולן מתח ביקורת על הממשלה וטען כי התגברות האלימות ביהודה ושומרון פוגעת בביטחון ישראל ובמעמדה הבין-לאומי.

בשלב זה חקירת המשטרה נמשכת, וטרם דווח על זיהוי החשודים או על מעצרים בעקבות האירוע.

בתוך כך, מוקדם יותר היום הוזעקו כוחות צה"ל ומג"ב לאזור הכפר בית ליד שבשומרון, בעקבות דיווח על אזרח ישראלי שנפצע במהלך חיכוך בין ישראלים לפלסטינים. הכוחות ביצעו סריקות באזור, והפצוע הישראלי פונה לקבלת טיפול רפואי.

באירוע בטייבה, לצד הפעולות לאיתור החשודים, נותרת גם שאלת התיאום הביטחוני במוקד הבדיקה. בצה"ל הבהירו כי תיאום מראש של ביקורים מסוג זה הוא מרכיב חשוב בשמירה על ביטחון המשתתפים, והדגישו כי כלל נסיבות האירוע, לרבות הטיפול בדיווחים שהתקבלו, ייבדקו.