דוברת הבית הלבן החדשה, קייטי זכריה, פוטרה מתפקידה לאחר חמישה ימים בלבד בתפקיד.

ביום שישי אישרה זכריה כי היא תעזוב את תפקיד דוברת הבית הלבן. "הנשיא טראמפ הוא אדם טוב לב, נפלא, אדיב, מתחשב, נלהב וחרוץ. הלוואי שעוד אמריקאים יעריכו אותו. איש לא יהפוך את אמריקה לגדולה כפי שהוא עשה, וכפי שהוא ממשיך לעשות. היה לי לכבוד לעבוד עבורו", כתבה זכריה ברשתות החברתיות.

זכריה ספגה ביקורת נוקבת כבר לאחר התדרוך הראשון שלה לעיתונאי הבית הלבן. התדרוך נמשך 14 דקות בלבד, ובמהלכו היא ענתה על שלוש שאלות בלבד. זכריה התקשתה לדבר ברציפות, טעתה מספר פעמים ונראתה מבולבלת. היא אף התבלבלה בין טראמפ ובעלה, וכינתה את טראמפ "בעלי" בטעות.

בנוסף, התעוררה סערה לאחר שהתברר כי בניגוד לדרך בה הציגה את קורות החיים שלה, זכריה לא עברה את מבחני ההסמכה לעריכת דין. גם טראמפ עצמו, שעמד מאחורי המינוי של זכריה והגן עליה לאחר התדרוך הראשון שלה, כבר נשמע אחרת ביום שישי בערב.

"אולי זה לא מתאים לה. ביקשתי ממנה לשקול מחדש את המשך עבודתה. אמרתי לה: 'בכנות, במקומך הייתי שוקל זאת מחדש. תחשבי על זה, אבל אני הייתי שוקל זאת מחדש'", אמר טראמפ.

עם זאת, כאשר נשאל האם משמעות הדברים היא שהוא פיטר את זכריה, הבהיר טראמפ כי "לא אני רוצה שיהיו לה חיים טובים. התקשורת התנפלה עליה באכזריות. מאוחר יותר, כאמור, אישרה זכריה עצמה כי היא תעזוב את תפקידה, חמישה ימים בלבד לאחר המינוי.