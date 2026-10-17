איראן מציבה תנאי ברור לפתיחתו מחדש של מצר הורמוז: נסיגה של ארצות הברית מהאזור. דובר הצבא האיראני, מוחמד אכרמיניה, הבהיר ביום שישי כי כל עוד הכוחות האמריקניים יישארו באזור, המצר לא ייפתח מחדש, ואף איים כי איראן תפעל לגרש אותם.

בפוסט שפרסם ברשת X קשר אכרמיניה בין הנוכחות האמריקנית באזור לבין ביטחון מדינות המזרח התיכון והמצב הכלכלי העולמי.

"אם אמריקה תעזוב את האזור, מצר הורמוז ייפתח מחדש, ביטחון קולקטיבי יכונן מחדש בהשתתפות מדינות האזור, והכלכלה העולמית תשתפר", כתב. את דבריו חתם באיום מפורש כלפי וושינגטון: "אם היא לא תעזוב - אנו נגרש אותה".

ההתבטאות האיראנית מגיעה על רקע חילופי מסרים חריפים בין טהרן לוושינגטון, כאשר שני הצדדים מציגים תמונות מנוגדות לחלוטין של מאזן הכוחות ושל מצבה של איראן בעקבות המלחמה.

לצד האיום על הנוכחות האמריקנית, ביקש דובר הצבא האיראני להדוף את טענותיו של הנשיא דונלד טראמפ בנוגע לפגיעה ביכולות הצבאיות של טהרן.

סוכנות הידיעות האיראנית "מאהר" ציטטה את אכרמיניה שטען כי מערך ההגנה האווירית של איראן לא רק שלא נחלש, אלא אף התחזק בהשוואה למצבו בעבר.

"למרות טענותיו החוזרות ונשנות של טראמפ, יכולות ההגנה האווירית הנוכחיות של איראן עולות בהרבה על הרמות שהיו קיימות לפני המלחמה ובמהלכה", אמר.

מנגד, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ממשיך להציג את איראן כמדינה שהנהגתה וכוחותיה הצבאיים ספגו מכה אנושה, וכעת היא מבקשת להגיע להסכמות עם וושינגטון מתוך חולשה.

במהלך עצרת בחירות במונטנה התייחס טראמפ למצבה של איראן וטען כי הפגיעה בהנהגתה הייתה כה נרחבת, עד שכעת קשה לדעת מי נותר בצד האיראני כדי לנהל משא ומתן.

"אין להם צי ימי, אין להם חיל אוויר, הצבא שלהם מרוסק, המנהיגים שלהם אינם", אמר טראמפ. "אולי הייתי צריך להשאיר את המנהיגים, כי אני לא יודע עם מי אנחנו מנהלים משא ומתן".

טראמפ המשיך ותיאר את הפגיעה בשכבות ההנהגה האיראנית: "השכבה הראשונה של המנהיגים שלהם נעלמה, השכבה השנייה גם היא נעלמה. מחצית מהשכבה השלישית של המנהיגים שלהם איננה".

לדבריו, למרות האיומים הנשמעים מטהרן, המציאות בחדרי המשא ומתן שונה לחלוטין. הנשיא האמריקני טען כי הדרישה המרכזית של האיראנים אינה קשורה להישגים מדיניים או צבאיים, אלא לעצם הישרדותם.

"וכעת, הדבר העיקרי שהם מבקשים במשא ומתן הוא: 'האם תוכלו בבקשה לאפשר לנו לחיות?'. זה כל מה שהם עושים. הם פשוט לא רוצים שנרדוף אחריהם", אמר.

דבריו של טראמפ עומדים בניגוד חד להצהרות דובר הצבא האיראני. בעוד שטהרן מאיימת לגרש את ארצות הברית מהמזרח התיכון ומציגה את יכולותיה הצבאיות כמשופרות, הנשיא האמריקני מתאר הנהגה איראנית מוחלשת שמבקשת להבטיח את המשך קיומה.

במקביל לעימות המילולי בין וושינגטון לטהרן, ראש ממשלת ספרד, פדרו סנצ'ס, הנחשב לאחד המבקרים החריפים של מדיניות ישראל וארצות הברית, ממשיך לתקוף את המלחמה באיראן.

בפוסט שפרסם ברשת X טען סנצ'ס כי ההתפתחויות מוכיחות את צדקתם של המתנגדים למלחמה, והפנה את תשומת הלב למחיר הכלכלי שמשלמות מדינות אירופה.

"אלו מאיתנו שהרימו את קולם נגד המלחמה צדקו, כשאמרנו 'לא למלחמה'", כתב ראש הממשלה הספרדי.

סנצ'ס טען כי השלכות המלחמה כבר מורגשות היטב בכלכלה האירופית, ונקב בסכום של יותר מ-100 מיליארד אירו שלדבריו שילמו האירופאים בעקבות העימות.

"המלחמה באיראן כבר עלתה לנו, האירופאים, יותר מ-100 מיליארד אירו", כתב, והוסיף: "ידענו שבסופו של דבר, האנשים הפשוטים הם אלו שישלמו את החשבון".