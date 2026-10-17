הזמר והיוצר ארז הלוי הלך לעולמו בגיל 71. הלוי, שקולו ושיריו הפכו לחלק מהמוזיקה הישראלית של שנות ה-80, זכור במיוחד בזכות הלהיטים "כך ברא אותך הטבע", "הדייגים", "כשנפגשנו שנית" ו"הלילה".

הלוי פרץ לתודעה עם אלבום הבכורה שלו, "הלילה", שיצא בשנת 1984 בהפקתו המוזיקלית של מתי כספי. האלבום זכה להשמעות רבות בתחנות הרדיו, וכמה משיריו המשיכו ללוות את המוזיקה הישראלית גם עשרות שנים לאחר צאתם.

הלוי נולד בשנת 1954 בשכונת שעריים ברחובות. כבר בגיל 15 החל לנגן בגיטרה, כשהוא מושפע מלהקות ומיוצרים כמו הביטלס, בוב דילן וג'יימס טיילור. בהמשך למד גם נגינה בגיטרה ספרדית ופלמנקו, והחל להופיע במועדונים ובפאבים עם שירים של יוצרים אחרים, לצד יצירות מקוריות שכתב והלחין.

ארז הלוי - כך ברא אותך הטבע

המפנה בקריירה שלו הגיע בתחילת שנות ה-80, כאשר השתתף בתחרות כישרונות צעירים במועדון "שמים" בתל אביב. בין הנוכחים היה המוזיקאי מתי כספי, שהתרשם מהיוצר הצעיר והחליט להפיק את אלבומו הראשון.

שיתוף הפעולה הוליד את "הלילה", אלבום ששילב רוק רך, פולק והשפעות מוזיקליות נוספות. הלוי כתב והלחין את כל שירי האלבום, בעוד כספי היה אחראי להפקה המוזיקלית ולעיבודים וניגן ברבים מהכלים.

אחד השירים המזוהים ביותר עם הלוי הוא "כך ברא אותך הטבע", שזכה עם השנים לביצועים מחודשים של אמנים נוספים, ובהם עברי לידר ודודו טסה.

בריאיון שהעניק בשנת 2008 סיפר הלוי כי השיר נולד על רקע הציפיות שהופנו אליו בתחילת דרכו, כאשר היו מי שהתקשו להבין מדוע זמר ממוצא תימני בוחר ליצור מוזיקה המושפעת דווקא מסגנונות מערביים. השיר, שעסק בחופש של האדם להיות מי שהוא, קיבל לאורך השנים משמעויות נוספות בקרב מאזינים רבים.

למרות ההצלחה של אלבום הבכורה, הלוי לא המשיך במסלול הרגיל של כוכב מוזיקה מצליח. הוא מיעט בהופעות, הקים משפחה ופנה גם לעיסוקים אחרים, בהם ניהול משתלה וגלריה לאמנות.

בתחילת שנות ה-90 חזר להופיע עם להקה שהקים בשם "לחם", ובשנת 1994 הוציא את אלבומו השני, "מצב ביניים". האלבום לא זכה להצלחה דומה לזו של קודמו, אך הלוי המשיך לכתוב, להלחין וליצור.

בשנת 2008 הוציא את האלבום "השער נפתח", ובהמשך שב לבמה עם המופע "יום רודף בלוז". בשנת 2010 השתתף באלבומו של עילי בוטנר וביצע את השיר "הים אוסף דמעות".

שנתיים לאחר מכן יצא הפרויקט "מכתבים בבקבוק", שבו ביצעו אמנים ישראלים שירים שכתב. בין המשתתפים היו אהוד בנאי, אריאל זילבר, קובי אוז, אריאל הורוביץ ודודי לוי.

עם היוודע דבר פטירתו, פרסמה גיסתו של הלוי דברי פרידה אישיים שבהם תיארה את האדם שמאחורי השירים. "בלב שבור ובצער עמוק אנו נפרדים היום מגיסי האהוב והמוזיקאי ארז הלוי ז"ל שהלך לעולמו", כתבה.

בהמשך התייחסה למקומו במשפחה ולמורשת המוזיקלית שהותיר אחריו: "ארז היה אדם מיוחד, רגיש וחלק בלתי נפרד מהמשפחה שלנו, והשאיר אחריו מורשת מוזיקלית ונשמה גדולה".

הלוי הותיר אחריו שלושה ילדים. גיסתו חתמה את דברי הפרידה במילים: "ארז ידע לגעת בנימים הכי עמוקים של הלב דרך היצירות שלו. נוח בשלום על משכבך ארז היקר".