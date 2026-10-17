נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר (שישי), בשיחה עם עיתונאים בבית הלבן, כי ישראל סייעה לסעודיה במלחמתה בחות'ים בתימן וכי האפשרות לצירוף הממלכה להסכמי אברהם חזרה לשולחן, "אולי יותר מתמיד".

ברקע המתקפות על סעודיה מצד החות'ים והדיון באפשרות שתקבל סיוע ישראלי נוסף, אמר הנשיא: "ישראל סייעה מאוד לסעודיה". הוא לא פירט מה כלל הסיוע.

טראמפ נשאל אם סעודיה צריכה לקבל את העזרה שישראל מציעה לה מול החות'ים, והשיב בחיוב. לדבריו, הממלכה שמחה לקבל את תמיכת ישראל וארצות הברית. טראמפ לא הודיע על חידוש רשמי של המשא ומתן לנורמליזציה ולא הציג הסכמות חדשות בין ירושלים לריאד.