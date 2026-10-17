הרב אורי שרקי בכנס 'הנני'

הרב אורי שרקי, מבכירי רבני הציונות הדתית, התייחס בריאיון לערוץ 7 בכנס "הנני" בבנייני האומה בירושלים למערכת הבחירות הקרובה, למאבק בין המפלגות על קולות הציבור הציוני-דתי ולחשיבות ההתגייסות של הבוחרים ביום הבחירות.

"הציונות הדתית היא התקווה של המדינה", הכריז הרב שרקי בפתח דבריו. "כל הציבורים כולם במדינת ישראל צריכים להתחבר אליה".

בהתייחסו למפלגות השונות המבקשות לזכות בתמיכת הציבור הציוני-דתי, אמר הרב כי יש להבחין בין ההצהרות הפוליטיות לבין היכולת המעשית להשפיע על הנהגת המדינה.

"כל מפלגה רוצה להגיד, אנחנו המפלגה הכי מתאימה לציונות הדתית. אבל לא נהיה נאיבים. אנחנו יודעים בדיוק איך המשחק הפוליטי עובד", אמר.

לדבריו, השאלה המרכזית אינה רק איזו מפלגה מייצגת בצורה המדויקת ביותר את השקפת עולמו של הבוחר, אלא איזו מפלגה מסוגלת להגיע להכרעה פוליטית ולהשתתף בהקמת קואליציה.

כאשר נשאל על בוחרים המסתייגים ממפלגות מסוימות משום שהן נתפסות בעיניהם כחרד"ליות מדי, דתיות מדי או מזוהות מדי עם ההתיישבות, ביקש הרב שרקי להעמיד את המחלוקות בפרופורציה.

"כשאתה עושה משהו גדול תמיד יחפשו אצלך את הפגמים ותמיד ימצאו. איזה אדם אין לו פגמים? איזו מפלגה אין לה פגמים?", תהה.

הרב הדגיש כי אין טעם לחפש מפלגה מושלמת, וכי המבחן החשוב הוא יכולתה להוביל את הציבור ואת המדינה. "השאלה היא מהי המפלגה האולטימטיבית, זו שתוביל את עם ישראל למקום יותר טוב".

בהמשך השיחה עלתה גם שאלת סיכויי ההצלחה של גוש הימין בראשות בנימין נתניהו בבחירות הקרובות. הרב שרקי הבהיר כי התוצאה אינה מובטחת וכי היא תלויה בראש ובראשונה בהתגייסות הציבור.

"זה תלוי אך ורק בדבר אחד, לצאת מהבית ולהצביע", אמר.

לסיום התייחס הרב לתפקידם של הצעירים שהשתתפו בכנס וליכולתם להשפיע על תוצאות הבחירות. לדבריו, אין להסתפק בהתלהבות ובהפעלת אחרים, אלא נדרשת גם עשייה אישית.

"כל אחד לא רק יפעיל אלא יפעל. וזה מה שיביא את הניצחון", סיכם הרב שרקי.