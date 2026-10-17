"הגרמנים החדשים": ההשוואה של רני רהב שהציתה עימות רשת 13

עימות קולני פרץ באולפן התוכנית "סערה ברשת" בערוץ 13, לאחר שאיש יחסי הציבור רני רהב השתמש בביטוי "הגרמנים החדשים של מדינת ישראל".

הדברים עוררו תגובה חריפה מצד שי גולדין, שדרש ממנו להפסיק את ההשוואה בין יהודים לנאצים. בתוך רגעים הפך הדיון לחילופי דברים סוערים, כששני המשתתפים מתעקשים על עמדותיהם ומרימים את קולם.

העימות החל כאשר רהב התייחס לחיילי צה"ל ומג"ב ואמר כי הם אינם ערוכים לטפל במי שכינה "הגרמנים החדשים של מדינת ישראל" תוך שהוא מתכוון למתרפעים היהודים. גולדין קטע אותו מיד והתנגד בחריפות לביטוי.

"אל תקרא ליהודים נאצים", דרש גולדין שוב ושוב, והזכיר את רצח ששת מיליון היהודים בשואה. "להשוות יהודי לנאצי בעיניי זה פשע, נקודה. אמרתי את שלי".