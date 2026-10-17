יו"ר ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, מציג תוכנית פוליטית להחלפת ראש הממשלה בנימין נתניהו, שתצא לדרך לדבריו מיד עם השבעת הכנסת ה-26.

במוקד התוכנית: החלפת יו"ר הכנסת אמיר אוחנה וקידום מהיר של "חוק הנאשם".

"חייבים לסלק את ביבי", הצהיר ליברמן, והבהיר כי בכוונתו לפעול כבר עם כינונה של הכנסת הבאה לשינוי ההנהגה הפרלמנטרית, כצעד ראשון במהלך.

"מיד עם השבעת הכנסת ה-26, נפעל להחלפת יו"ר הכנסת אמיר אוחנה ולבחירת יו"ר כנסת חדש", אמר ליברמן.

לפי המתווה שהציג, החלפת יו"ר הכנסת תהיה רק השלב הראשון. לאחר בחירת יו"ר חדש, מבקש ליברמן לקדם את החקיקה המכונה "חוק הנאשם", שנועדה להגביל את האפשרות של נאשם בפלילים לכהן כראש ממשלה. "לאחר מכן, נעביר את 'חוק הנאשם' בשלוש קריאות - ובזה תם הסיפור", הצהיר.

ביום חמישי הודיע ליברמן כי לא יתמוך "בשום ממשלת מיעוט, גם לא לתקופת מעבר". בפוסט ברשת X כתב ליברמן: "בימים האחרונים נשאלתי כמה וכמה פעמים לגבי ממשלת אחדות לאומית. עמדתנו חדה וברורה: אנחנו נקים קואליציה המורכבת ממפלגות ציוניות בלבד. הליכוד בלי נתניהו יכול להיות שותף משמעותי".

ליברמן ציין כי הוא סבור שגוש המפלגות שישראל ביתנו שייכת אליו יזכה ברוב מוצק בבחירות, והוסיף: "אני מכיר כמה ח"כים מתוך הליכוד שמבינים את גודל השעה... ויהיו מוכנים להשלים את המניין ולהצטרף לקואליציה ציונית".