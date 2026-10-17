מפגש קצוות דרמטי: יוסף חדאד משיב לארכיונים שנשלפו ולטענות על שמאלנות

פעיל ההסברה ומועמד מפלגת "עמך ישראל", יוסף חדאד, חשף בפאנל פוליטי שנערך בכפר סבא כי הליכוד ניסה לצרפו לרשימת המפלגה והציע לו מקום בעשירייה הראשונה לצד הבטחה לכהן כשר.

"עד הדקה ה-90 פלוס תוספת הזמן הליכוד הציע לי מקום בעשירייה הראשונה והבטחה לכהן כשר", אמר חדאד במהלך המפגש, שאותו הנחה העיתונאי גולן בר יוסף.

מוקדם יותר התייחס חדאד בריאיון לנוה דרומי ב-i24NEWS לשורת התבטאויות שלו מהעבר, ובהן תמיכה במדינה פלסטינית ושימוש במונח "הגדה המערבית". חדאד דחה את הביקורת המופנית כלפיו וטען כי מבקריו בימין מציבים בפניו מבחן נאמנות שאינם מחילים באותה מידה על ראש הממשלה בנימין נתניהו.

במהלך הריאיון נשאל חדאד מדוע חלק מהתבטאויותיו בראיונות בשפות שונות נשמעות אחרת. בתגובה טען כי גם נתניהו השתמש בניסוחים שונים כאשר התראיין לתקשורת הבינלאומית, וכי ניתן להוציא אמירות מהקשרן ולהציג אותן באופן מסולף.

"אם אתם רוצים לבוא אליי בטענות, תבואו קודם כל לראש הממשלה בטענות", אמר חדאד.

אחת הסוגיות המרכזיות שעלו בריאיון הייתה עמדתו ביחס להקמת מדינה פלסטינית. דרומי הזכירה לחדאד כי בעבר הביע תמיכה במהלך ושאלה אם הוא עדיין מחזיק בעמדה זו. תשובתו הייתה חד-משמעית: "לא".

כשנשאל אם המשמעות היא שהתפכח ושינה את עמדותיו, השיב בחיוב. "בהחלט", אמר והוסיף: "גם נתניהו התפכח וגם ליברמן התפכח. הרבה אנשים התפכחו".

עם זאת, חדאד דחה את הניסיון להגדיר את עמדותיו הפוליטיות בעבר כשמאלניות. כשנשאל ישירות אם היה בעבר שמאלני, השיב: "לא".

בהמשך עסקה דרומי גם במינוחים שבהם השתמש חדאד בראיונות מחוץ לישראל, ובפרט בשאלה אם הוא מכנה כיום את האזור "יהודה ושומרון" או "הגדה המערבית". חדאד הבהיר כי כיום הוא משתמש במונח "יהודה ושומרון", אך דחה את הטענות נגדו בשל השימוש שעשה בעבר במונח האחר.

"אני מת על זה שאומרים את זה, כאילו נתניהו לא השתמש בזה אלפי פעמים", אמר.

ההשוואות החוזרות לראש הממשלה עוררו שאלה נוספת מצד דרומי, שביקשה להבין מדוע הוא שב ומזכיר את נתניהו בכל פעם שהוא נדרש להסביר את אמירותיו מהעבר.

"כי מביאים לי את אותו, לצורך העניין, מדד של נאמנות. בוא נעשה את אותו מדד של נאמנות לבנימין נתניהו", השיב חדאד.

חדאד טען כי גורמים קיצוניים בימין בוחנים את נאמנותו הפוליטית באופן מחמיר במיוחד, על בסיס התבטאויות שהשמיע בעבר. לדבריו, אין הצדקה להחיל עליו מבחן שונה מזה שמוחל על פוליטיקאים אחרים ששינו את עמדותיהם לאורך השנים.

לקראת המשך הדיון על עברו הציבורי ועל השינוי בעמדותיו, חדאד הביע כעס על הדרך שבה חלק ממבקריו מציגים אותו. הוא תהה אם עצם העובדה שהחזיק בעבר בעמדות אחרות הופכת אותו בעיניהם ל"משת"פ ובוגד".