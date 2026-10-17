לשכת ראש הממשלה הגיבה לטענות שלפיהן דיפלומטים אירופים הותקפו במהלך השבת בבנימין, וקראה להימנע מקביעת מסקנות בטרם תושלם חקירת האירוע.

"האשמות חמורות מחייבות ראיות מוצקות", נמסר מהלשכה.

בהודעה נטען כי המשלחת הדיפלומטית נכנסה לאזור שאותו הגדירה הלשכה כרגיש ושבו התרחשו בעבר עימותים, מבלי לתאם מראש את הביקור עם צה"ל. בלשכה ציינו כי הצבא אישר באופן רשמי שלא התקיים תיאום, והוסיפו כי תיאום מסוג זה חיוני להגנת דיפלומטים המבקרים באזור ולמניעת אלימות.

עוד ציינה לשכת ראש הממשלה כי בביקור השתתף ברנאר בודו, ראש עיר מטעם המפלגה הקומוניסטית הצרפתית. לפי ההודעה, בודו הניף בעבר דגל פלסטין מעל בניין העירייה שלו, והרשויות בצרפת הורו בעקבות זאת להסירו.

בהתייחסה לתיעודים שפורסמו מהאירוע מסרה הלשכה כי נראים בהם אנשים רעולי פנים מתעמתים עם רכב דיפלומטי, בעוד שבתמונות אחרות נראים חלון מנופץ ואדם השוכב על הקרקע. עם זאת, בלשכה טענו כי התמונות כשלעצמן אינן מאפשרות לקבוע את מלוא השתלשלות האירועים או את אחריותם של אנשים מסוימים.

לצד ההתייחסות לאירוע עצמו, בלשכת ראש הממשלה העלו טענה בדבר חשש ל"קמפיין מתואם להשחרת פניה של ישראל ושל התושבים היהודים ביהודה ושומרון" בתקופת מסיק הזיתים, וטענו כי מתפרסמות כותרות עוד לפני שהתבררו מלוא העובדות.

בלשכה הזהירו כי בימים הקרובים עשויות לעלות האשמות נוספות וכי קביעת מסקנות לפני בחינת הראיות עלולה, לטענתם, לגרום נזק תדמיתי. "אנו קוראים לציבור ולעיתונאים אחראים לדרוש ראיות שניתן לאמת, לדחות שמועות ולהימנע מהפיכת האשמות שטרם הוכחו לכתב אישום קולקטיבי נגד התושבים היהודים ביהודה ושומרון", נמסר.

האירוע החריג התרחש באזור הכפר טייבה שבבנימין. דיפלומטים מצרפת, בלגיה ופולין דיווחו כי נקלעו לתקיפה במהלך ביקור במסיק זיתים פלסטיני.

בעקבות האירוע נפתחה חקירת משטרה, ובצה"ל ובמשרד החוץ גינו את המעשים והדגישו כי הביקור נערך ללא תיאום ביטחוני מוקדם עם הצבא.

על פי הדיווחים והתיעודים שהופצו, קבוצת ישראלים רעולי פנים הגיעה לאזור הכפר, הנמצא בשטח B, והתעמתה עם תושבים פלסטינים שעסקו במסיק זיתים. במקום שהו באותה עת גם נציגים דיפלומטיים, ובהם קונסול צרפת בירושלים ונציגים מבלגיה ומפולין.

הדיפלומטים טענו כי במהלך האירוע נופץ חלון של רכב השייך לקונסוליה הבלגית בירושלים. במשטרה החלו בבדיקת התיעודים ובפעולות לאיתור המעורבים.

שתי פעילות ישראליות שנכחו במקום סיפרו כי נקלעו אף הן לעימות עם רעולי הפנים. לדבריהן, "המתנחלים חסמו אותנו, הקיפו את הרכב ודרשו מאיתנו לראות תעודות זהות. אמרו לנו שיהרגו אותנו". השתיים טענו כי ניסו ליצור קשר עם הצבא בזמן אמת, אך לא קיבלו מענה.

בצה"ל התייחסו לטענות שלפיהן הועבר דיווח בזמן אמת שלא נענה. מתחקיר ראשוני עלה כי לא היו כוחות צבא בנקודה בעת התקיפה, וכי ההודעה נשלחה לחשבון החמ"ל החטיבתי, המיועד לדיווחים של אנשי ביטחון בלבד ולא לפניות אזרחים.

בצבא הסבירו כי למוקד זה מגיעים מדי יום עשרות דיווחים מבצעיים, וכי קיימים ערוצים אחרים המיועדים לקבלת פניות מאזרחים. עם זאת, הודגש כי כלל נסיבות האירוע ייבדקו.