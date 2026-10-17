רועה צאן יהודי נפצע במהלך השבת בשומרון לאחר שנפגע מרכב, באירוע שעל פי עדותו התרחש לאחר שקבוצת ערבים מהכפר בית ליד תקפה אותו ויידתה לעברו אבנים. שני תושבים נוספים נפצעו במהלך האירוע, ושלושת הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי.

לפי העדות שנמסרה, האירוע החל כאשר הרועה שהה באזור ואבנים יודו לעברו. בעקבות זאת הוא התרחק מהמקום, הזעיק בדחיפות את חבריו ודיווח למוקד האזורי.

לטענתו, התוקפים נכנסו לאחר מכן לרכב והחלו לנסוע בעקבותיו. הרועה ירד מהשביל ועמד במרחק של כמה מטרים ממנו, ואז, לדבריו, הרכב סטה לכיוונו ופגע בו.

"הרכב סטה לעברי בפראות", סיפר הרועה. כתוצאה מהפגיעה הוא הועף באוויר למרחק של כמה מטרים ונזקק לטיפול רפואי.

כוחות צה"ל שהגיעו לזירה עצרו שלושה ערבים ישראלים, תושבי טייבה שבמרכז הארץ, בחשד למעורבות בדריסה. כלי הרכב של החשודים הוחרמו.