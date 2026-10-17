סמיט מאצ'הר, טייס פליי-דובאי שהותקף בניסיון הפיגוע בטיסה 1073, שחזר לראשונה בראיון באנגלית את הרגעים שבהם ספג מכות בעוד המטוס החל לצלול.

בשיחה עם אתר החדשות "The National" סיפר כי בתחילה היה משוכנע שמדובר בתקלה מכנית. "הייתי בטוח שהתרחשה תקלה ומשהו נפל על הראש שלי", סיפר מאצ'אר.

אלא שהמכות לא פסקו, ובתוך זמן קצר הבין כי מה שמתרחש אינו תקלה במטוס. "כשהמכות המשיכו להגיע הבנתי שזה משהו אחר".

לדבריו, הוא נפגע בראשו וכאשר הסתובב וניסה להתגונן, ספג פגיעה גם בידו. כל זאת התרחש בזמן שהבחין כי המטוס מאבד גובה. "המכות הגיעו על הראש, הסתובבתי וניסיתי לחסום אותן ונפגעתי גם ביד. במקביל אני מרגיש שהמטוס צולל למטה".

Flydubai captain on the cockpit battle to save his plane

עוצמת המכות, סיפר, הביאה אותו לסף אובדן הכרה, אך הוא ניסה לשמור על ריכוז. "המכות היו כל כך חזקות שהרגשתי שאני מאבד הכרה וחוזר אליה. ניסיתי כמה שיותר להישאר מפוקס".

למרות האירוע, מאצ'אר מתכוון לשוב לתא הטייס. "אני רק אדם רגיל", אמר. "אני אחזור לטוס - אני מקווה שבקרוב ממש".