יו"ר מפלגת זהות, משה פייגלין, אומר כי ראש הממשלה בנימין נתניהו היה צריך להתפטר בעקבות טבח 7 באוקטובר ולקבל עליו אחריות, אך לצד זאת הבהיר כי מבחינה פוליטית הוא נותר חלק מהגוש התומך בנתניהו.

בריאיון לתוכנית "פגוש את העיתונות" אמר פייגלין "אני חושב שנתניהו היה צריך להניח את המפתחות ב-7 באוקטובר", אמר פייגלין."האחריות נעצרת בקודקוד".

לצד הביקורת, פייגלין הסביר מדוע הוא ממשיך להשתייך למחנה התומך בנתניהו. "מה אני יכול לעשות שהרוב היהודי עדיין בוחר באיש הזה?", אמר, והגדיר את עצמו כחלק מאותו ציבור. הוא גם הבהיר כי מבחינתו אין מקום להעברת השלטון לגדי איזנקוט, שאותו כינה "ממשיכו הישיר של רבין", וקשר בדבריו בין הסכמי אוסלו לבין האירועים שהובילו ל-7 באוקטובר.

פייגלין נשאל גם על החיבור הפוליטי עם יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ', לאחר שבעבר נשמעו בין השניים התבטאויות חריפות. הוא הגדיר את המהלך "איחוד טכני" והודה כי ההחלטה לא הייתה פשוטה מבחינתו, אך הצביע על בסיס אידיאולוגי משותף.

"ברור שיש חפיפה אידאולוגית בעיקר בענייני יישוב הארץ והנאמנות המלאה והמוחלטת לארץ ישראל ביני לבין הציונות הדתית", אמר. עם זאת הוסיף כי "ה-DNA אכן שונה לחלוטין".

בהמשך חזר פייגלין על הביקורת שהשמיע בעבר כלפי נתניהו והבהיר כי כניסתו למהלך הפוליטי המשותף אינה מבטלת אותה. "אני לא חוזר בי מאף אחד מהמשפטים שאמרתי, הכול נכון. לא טעיתי וזה לא היה בעידנא דריתחא, זה הכול נכון, אני עומד מאחורי זה", אמר.

עם זאת, הוא הדגיש כי הביקורת מבחינתו אינה אישית ואף שיבח חלק מפעולותיו של נתניהו. "אני לא חושב שנתניהו אדם רע, ואני לא בונה קריירה מדמוניזציה של האיש", אמר.

פייגלין ציין לחיוב את פעילותו הכלכלית של ראש הממשלה ואת הסכמי הגז והאנרגיה, אך טען כי מבחינה אסטרטגית נתניהו לא הצליח להציב חלופה להסכמי אוסלו.