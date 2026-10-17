שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר, גינה בחריפות את האלימות מצד פורעים ביהודה ושומרון ואמר כי ישראל נדרשת לפעול באופן טוב יותר להבאתם לדין.

הדברים בנושא האלימות נאמרו בריאיון לרשת CNN על רקע תקיפתה של היידי לוין, כתבת "וושינגטון פוסט". לייטר הגדיר את האלימות "בלתי מקובלת לחלוטין" ואמר כי המדינה צריכה לשפר את הטיפול בפורעי חוק יהודים ולהביאם לדין. לדבריו, הוא שמע את נתניהו מדבר בישיבות ממשלה בנחישות על הצורך להפסיק את התופעה.

השגריר הציג נתונים שלפיהם בשנת 2025 נרצחו 26 יהודים בידי מחבלים פלסטינים, לעומת שני ערבים שנהרגו בידי פורעים יהודים. לדבריו, מתוך כ-600 אלף תושבים יהודים ביהודה ושומרון, הקבוצה המעורבת באלימות מונה כ-50 עד 200 בני אדם. "חייבים לעצור אותם", אמר לייטר. "הם ייעצרו. הם יובאו לדין".

בחלק האישי של הריאיון סיפר השגריר על מצבו של בנו נריה, שנפצע קשה בפיגוע דריסה בכביש 443 בחודש שעבר. לדבריו, המחבל פגע בבנו ברכב שנסע במהירות של כ-90 קמ"ש. ראשו של נריה נחבט בבלוק בטון והוא עבר ניתוח מוח פתוח שנמשך כמה שעות.

לייטר סיפר כי בשלושת השבועות שחלפו מאז הפיגוע חל שיפור מסוים במצבו של בנו והוא כבר מסוגל לנשום בכוחות עצמו, אך נריה עדיין שרוי בתרדמת עמוקה ופציעתו קשה מאוד.

"אנחנו עוטפים אותו באהבה ובתפילות 24 שעות ביממה", אמר. "אני רוצה להודות לכל האנשים שמתפללים לשלומו".

לייטר נשאל גם על הזירה הפוליטית בישראל ועל האפשרות שנתניהו ירכיב לאחר הבחירות קואליציה דומה לזו הנוכחית.

לדבריו, ראש הממשלה מעוניין בממשלה רחבה ובממשלת אחדות לאומית. השגריר אמר כי נתניהו הבהיר שאיתמר בן גביר לא יהיה שר הביטחון וגם לא יכהן שוב כשר לביטחון לאומי. הוא אף תיאר את בן גביר כ"בעיקר דמות ייצוגית", שלדבריו אינה קובעת בפועל את מדיניות המשטרה.

בעוצמה יהודית הגיבו לדברי השגריר וטענו כי הם מעידים על כוונתו של נתניהו להקים לאחר הבחירות ממשלת אחדות עם גדי איזנקוט וללא בן גביר ומפלגתו.

"לצערנו, הדברים של שגריר ישראל בארה"ב, יחיאל לייטר, מוכיחים יותר מכל, כי ראש הממשלה מתכנן להקים אחרי הבחירות ממשלת אחדות עם אייזנקוט, ללא בן גביר ועוצמה יהודית", נמסר מהמפלגה. עוד טענו בעוצמה יהודית כי נתניהו "שולח את השגריר לתקשורת הזרה בארה"ב כדי להרגיע אותם ומבהיר כי נתניהו אינו מעוניין בהמשך הממשלה הנוכחית אלא בממשלה עם אייזנקוט".