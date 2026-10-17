הבחירות והקרע החרדי: בעוד שבחצר חסידות גור ממשיכים לשמור על שתיקה רועמת וטרם נרשמה הכרזה רשמית בנוגע לבחירות, בקהילת הפורשים בראשות הרב שאול אלתר התקבלה החלטה מפתיעה וחסרת תקדים המורה להתייצב לטובת רשימת יהדות התורה.

ההודעה נמסרה במוצאי השבת האחרונה, מיד עם סיום סעודה שלישית בבית המדרש המרכזי של הקהילה ברחוב יוסף זיו.

מי שהקריא את ההכרזה בפני ההמונים היה הגבאי, הרב יחזקאל הלפרין, אשר הבהיר כי ההנחיה ניתנה בהוראת ראש הישיבה הרב שאול אלתר.

בהודעה הרשמית הוסבר כי הרקע לצעד הנוכחי הוא המצב המורכב שאליו נקלעה היהדות החרדית בארץ ישראל, ובפרט עולם התורה.

"בשם רבינו שליט"א, היהדות החרדית בארץ ישראל שרויה במצב קשה, ובמיוחד לומדי התורה", אמר.

"בוודאי לפי ההשקפה היהודית, העצה היא תפילה ותחנונים לפני אדון כל, אך איננו פטורים מההשתדלות, ועל פי דרך רבותינו הקדושים אנו משתתפים בבחירות הקרובות ומצביעים ליהדות התורה המאוחדת - ג', והמתאימים לכך, עושים גם השתדלות כפי היכולת להצלחת הרשימה, ולד' הישועה".

מהלך זה נחשב לחריג ביותר בהיסטוריה של הקהילה, שכן מאז פרישתה מגור נמנעה בדרך כלל מהשתתפות פעילה או מהבעת תמיכה רשמית במפלגת יהדות התורה.