נתניהו: האלימות ביו"ש היא נגע שנטפל בו באדיבות i24NEWS - ערוץ 15

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס הערב בריאיון ל-i24NEWS לאלימות מצד קומץ יהודים ביהודה ושומרון, והגדיר את התופעה "נגע" שיש לעקור.

"אני לא מוכן לקבל קבוצות, גם אם אלה קבוצות של צעירים שבאים ממשפחות במצוקה", אמר נתניהו בהתייחסו לאלימות ביהודה ושומרון. "הכנסתי את השב"כ, נעקור את הנגע הזה. זה בפירוש נגע".

לצד הדברים, ראש הממשלה הסתייג מקביעת מסקנות בנוגע למקרים שפרטיהם עדיין נבדקים. "צריך להבין שאנחנו בודקים את המקרה, כי הרבה פעמים סיפרו לנו דברים ולאחר מכן התברר שזה לא בדיוק מה שקרה", אמר.

בחלק אחר של הריאיון נשאל נתניהו על האפשרות שאיראן תנסה לבצע מתקפה לקראת הבחירות. "יש אפשרות כזאת, יש התארגנויות כאלה", אמר. "האם הן יצאו לפועל? לא. אנחנו נעשה הכל כדי לסכל אותן".

דבריו מגיעים לאחר שבישראל נערכו בימים האחרונים לשורה של תרחישים לקראת הבחירות, ובהם אפשרות למתקפה ישירה מצד איראן, הפעלת שלוחות וניסיונות אחרים לשבש את מערכת הבחירות.

נתניהו הבהיר כי אם תוכניות כאלה אכן ימומשו, ישראל תגיב בעוצמה. "תבוא תגובה מאוד חריפה".

ראש הממשלה התייחס גם לאיומים המופנים כלפיו באופן אישי ואמר: "הם מצהירים בפירוש שהם רוצים לחסל אותי. עד לרגע זה אנחנו חיסלנו אותם, הם לא חיסלו אותנו".